ไขปริศนา ทำไมร้านก๋วยเตี๋ยวถึงมีกระปุกกะปิตั้งอยู่ งานนี้ชาวเน็ตเห็นแย้ง ทำไมไม่ควร
ไขปริศนา ทำไมร้านก๋วยเตี๋ยวถึงมีกระปุกกะปิตั้งอยู่ งานนี้ชาวเน็ตเห็นแย้ง ไม่ควรกิน ส่วนคนที่แนะนำให้กิน ก็บอกเคล็ดลับ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ตั้งข้อสงสัยว่า ทำไมร้านก๋วยเตี๋ยวบางร้านถึงมีกล่องกะปิเอาไว้ให้ แล้วเอาไว้กินกับก๋วยเตี๋ยวได้จริงหรือ กินยังไงใครมีสูตร เผื่อจะอร่อยขึ้น
อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตต่างแนะนำว่า ไม่ควรกินเด็ดขาด เพราะมีอันตรายหลายอย่าง เช่น โซเดียมสูงเกินเหตุ, อาหารเป็นพิษ, กระตุ้นโรคประจำตัว โดยเฉพาะบางคนใช้ช้อนตัวเองตัก เสี่ยงติดโรคจากคนอื่นต่อกันไปเป็นทอด ๆ
ส่วนข้อดีในแง่รสชาติ ก็มีคนมาอธิบายไว้ว่า กะปิจะทำให้ก๋วยเตี๋ยวกลมกล่อมไปอีกแบบ แล้วเอาไปจิ้มกับอื่น ๆ ได้ด้วย เช่น แคปหมู เกี๊ยวทอด ผักสด เป็นต้น