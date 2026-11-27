ศิลปินหนุ่มทำรูปผีนางรำ พอได้โชว์ผลงาน ชาวเน็ตพากันสะดุ้งแรง
ยิ่งกว่าทำถึงซะอีก ศิลปินหนุ่มทำรูปผีนางรำ พอได้โชว์ผลงาน ชาวเน็ตพากันสะดุ้งแรง
ผู้ใช้ TikTok @clayzypoint ได้เผยภาพศิลปินหนุ่มท่านหนึ่ง อวดผลงานภาพที่ตัวเองทำเสร็จสมบูรณ์ โดยภาพดังกล่าวเป็นรูปผีนางรำ จนกระทั่งหยิบกระดานภาพขึ้นมา เพื่อเปิดผลงานให้ชาวเน็ตได้เห็นเต็มตา
พอได้เห็นฝีมืองานภาพของเขา บอกได้เลยว่า เหมือนผีนางรำทะลุออกมาจากภาพยังไงยังงั้น ทำได้สมจริงจนชาวเน็ตพากันกลัวกันทั้งโซเชียล ใครได้ภาพนี้ไปแขวน อาจได้ช็อกคาบ้าน
ภาพจาก TikTok @clayzypoint