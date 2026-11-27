เป็นเพื่อนสนิทกันมา 4 ปี จนกระทั่งมาเห็นบ้าน แทบลงไปก้มกราบ
ไม่คิดว่าบ้านจะสวยขนาดนี้ เป็นเพื่อนสนิทกันมา 4 ปี จนกระทั่งมาเห็นบ้าน แทบลงไปก้มกราบ
ผู้ใช้ TikTok @tulyawatmix ได้เผยภาพสาวคนหนึ่ง ไปเที่ยวบ้านเพื่อนที่สนิทกันมานานถึง 4 ปี รู้แค่พื้นฐานครอบครัวเพื่อน และวิธีการใช้ชีวิตเป็นยังไง ความพีคก็ได้เกิดขึ้น หลังจากที่เดินทางมาถึง
ตอนแรกนึกว่าเลี้ยวผิด พอเห็นเพื่อนยืนต้อนรับหน้าบ้านเท่านั้นแหละ แทบอ้าปากค้างไปเลยทีเดียว บ้านเรือนไทยหลังใหญ่ ทั้งสวยและอลังการงานสร้างมาก ทำเอาเธออยากลงไปก้มกราบเพื่อนเลยทีเดียว
ภาพจาก TikTok @tulyawatmix