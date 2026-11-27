เจ้าของร้านเผยภาพโน้ตปริศนา มีหญิงหวังดีเขียนมาแจ้งไว้ อ่านปุ๊บแทบไม่กล้าขับกลับบ้าน
หญิงสาวเขียนโน้ตเตือนด้วยความหวังดี แต่พอเจ้าของรถได้อ่านข้อความกลับทำเอาถึงกับคิดหนัก ไม่กล้าขับรถกลับบ้านเลยทีเดียว
กลายเป็นเรื่องราวไวรัลที่ทำเอาเจ้าของร้านถึงกับไปไม่เป็น เมื่อได้รับโน้ตจากหญิงสาวผู้มีน้ำใจ เขียนข้อความเตือนว่าพบงูเขียวตัวเล็ก ๆ เข้าไปอยู่ในบริเวณเครื่องยนต์หน้ารถ งานนี้แม้จะเป็นการเตือนด้วยความหวังดี แต่กลับทำเอาเจ้าของรถถึงกับไม่กล้าขับรถกลับบ้านเลยทีเดียว
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 เจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่น Kensaku แชร์เรื่องราวที่ทำเอาไปไม่เป็น เมื่อมีคนหวังดีเขียนโน้ตมาติดไว้ที่รถ งานนี้แม้จะเป็นการเตือนด้วยความเป็นห่วง แต่ก็ดูเหมือนว่าจะยิ่งคิดไม่ตกว่าจะจัดการยังไงดี
โพสต์ดังกล่าว เป็นภาพกระดาษโน้ตที่ได้รับ พร้อมข้อความว่า "พี่คะ หนูเห็นมีงูเขียวตัวเล็ก ๆ เข้าไปในเครื่องหน้ารถพี่ค่ะ ระวังไว้นะคะ TT"
เจ้าของโพสต์ระบุแคปชั่นว่า “Content วิ่งเข้าหา มีงูเป็นของตัวเองสักที ปล.ขอบคุณครับน้องที่มีน้ำใจ ทีนี้พี่ก็ไม่กล้าขับรถกลับบ้านแล้ว”
เรียกว่าเป็นความหวังดีที่เจ้าของรถอาจจะกลุ้มใจ บางทีถ้าไม่รู้เลยยังจะดีเสียกว่าก็ได้นะเนี่ย