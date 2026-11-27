พิ้งค์ พิชฌามลณ์ ถูก BWF สั่งแบน 3 เดือน ปมสารต้องห้ามเอเชียนเกมส์ เผยวันคืนสนาม
BWF ออกแถลงการณ์ยืนยันบทลงโทษ พิ้งค์ พิชฌามลณ์ นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทย ถูกพักการแข่งขัน 3 เดือน หลังตรวจพบสารต้องห้ามในศึกเอเชียนเกมส์ 2026
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2569 สหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) ยืนยันผลการพิจารณาคดีต่อต้านการใช้สารต้องห้ามของ พิ้งค์ พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ นักแบดมินตันหญิงชาวไทย ซึ่งมีสาเหตุมาจากการตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรซีไมด์ (Furosemide) จากผลการตรวจวิเคราะห์ที่เป็นผลบวก ระหว่างการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2026 ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา
ขณะนี้กระบวนการพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยมีบทลงโทษห้ามเข้าร่วมการแข่งขันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งให้นับตั้งแต่วันที่นักกีฬาถูกสั่งพักการแข่งขันชั่วคราว
ทั้งนี้ ระยะเวลาการถูกลงโทษห้ามแข่งขันของ พิ้งค์ พิชฌามลณ์ จะสิ้นสุดลงในวันที่ 20 ธันวาคม 2569
ขอบคุณข้อมูลจาก BWF