จ่าสิบตรีถูกจับพัวพันเครือข่ายเว็บพนัน ใช้คลิปนักร้องลูกทุ่งดังทำโฆษณา เงินสะพัด 135 ล้าน
CIB รวบจ่าสิบตรี เอี่ยวเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ ตัดต่อคลิปนักร้องลูกทุ่งดังทำโฆษณา เงินหมุนเวียนกว่า 135 ล้าน
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2569 ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) เผยผลการจับกุมผู้ต้องหาซึ่งมียศจ่าสิบตรี ในพื้นที่เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตามหมายจับของศาลอาญา ในข้อหาร่วมกันนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ และร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์
จากการสืบสวนพบว่า ผู้ต้องหาเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ ที่นำคลิปของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังไปตัดต่อเป็นแบนเนอร์โฆษณา เพื่อชักชวนให้คนเข้ามาเล่นการพนันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยอาศัยชื่อเสียงของศิลปินสร้างความน่าเชื่อถือ ทั้งที่เจ้าตัวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเมื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่าบัญชีที่เกี่ยวข้องมีเงินหมุนเวียนเข้า-ออกรวมกว่า 135 ล้านบาท
หลังจับกุมตัวได้ เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ ประชาชนควรระมัดระวังโฆษณาบนโซเชียลมีเดียที่ใช้ภาพหรือคลิปคนดังชักชวนให้เล่นพนันหรือลงทุน เพราะอาจเป็นการตัดต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต หากพบเห็นหรือตกเป็นผู้เสียหาย สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1599 หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th