ประมวลภาพความเสียหายเหตุไฟไหม้ โรงงานขนม ในอินโดนีเซีย
ชาวบ้านแทบใจสลาย ประมวลภาพความเสียหายเหตุไฟไหม้ โรงงานขนม ในอินโดนีเซีย
สำนักข่าวซินหัว ได้เผยภาพความเสียหายและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานผลิตขนมหวานแห่งหนึ่งในอำเภอชิกันเด จังหวัดบันเตินของอินโดนีเซีย โดยเมื่อวันอังคาร (24 พฤศจิกายน 2026) เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็น 26 ราย ขณะที่ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยยังคงดำเนินต่อไป
หมายเหตุ :
- บันทึกภาพวันที่ 25 พฤศจิกายน 2026
ข้อมูลจาก : XINHUA