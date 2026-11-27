ประมวลภาพใบไม้เปลี่ยนสีประเทศจีน สวยดั่งภาพวาด นักท่องเที่ยวแห่ชม
ประมวลภาพใบไม้เปลี่ยนสีสวนอีเซี่ย ซูโจว ต้นฤดูหนาวสวยสดใสราวเปลวไฟ ดึงดูดคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวแห่ชม
กลายเป็นภาพสวยฉ่ำตาจากประเทศจีน เมื่อทิวทัศน์ช่วงต้นฤดูหนาวของสวนอีเซี่ย ในเมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ทางตะวันออกของจีน เต็มไปด้วยสีสันสดใสจากใบไม้ที่ทยอยเปลี่ยนสี
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2569 สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า สวนอีเซี่ย บริเวณเนินเขาด้านหลังพื้นที่ชมวิวหู่ชิว เมืองซูโจว มีต้นแปะก๊วย ต้นเฟิงเซียง และต้นอูจิ้ว ทยอยผลัดเปลี่ยนสีสันสดใสราวเปลวไฟและแสงอาทิตย์อัสดง
ทั้งนี้ สีสันของต้นไม้หลอมรวมกับหมู่ศาลาโบราณริมน้ำ กลายเป็นฉากงดงามที่ดึงดูดทั้งคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชม โดยภาพชุดนี้บันทึกไว้เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569
ขอบคุณข้อมูลจาก ซินหัว