อัปเดตล่าสุด อนาคตพุทธ อภิวรรณ - เจี๊ยบ จิตดี - ไอซ์ สารวัตร หลังจัดรายการวันสุดท้าย
อัปเดตล่าสุด อนาคตพุทธ อภิวรรณ - เจี๊ยบ จิตดี - ไอซ์ สารวัตร จะเป็นยังไงต่อ หลังจัดรายการข่าวช่อง 8 วันสุดท้าย ตรงกับ 27 พฤศจิกายน 2569
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2569 พุทธ อภิวรรณ จะจัดรายการเป็นครั้งสุดท้ายคู่กับเจี๊ยบ จิตดี หลังจากที่ทำงานร่วมกันมา 15 ปี จากนี้ไปต่างแยกคนละเส้นทาง ซึ่งกระปุกดอทคอมจะสรุปอีกครั้งว่า อนาคตแต่ละคนจะไปทางไหน
พุทธ อภิวรรณ
ลาออกจากช่อง 8 แต่ยังไม่ทราบว่าจะไปจัดรายการต่อที่ไหน คาดว่าจะมีการเปิดเผยในเร็ว ๆ นี้ มีข่าวลือว่าอยู่ช่อง 3
เจี๊ยบ จิตดี
ยังคงอยู่ช่อง 8 ตามเดิม ตามที่เธอเปิดเผยไว้ในคลิปช่องยูทูบส่วนตัว
ไอซ์ สารวัตร
ลาออกจากช่อง 8 เช่นกัน แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าจะไปทำอะไรต่อ หลายคนคาดกันว่า อาจตามพุทธ อภิวรรณไป ต้องรอเจ้าตัวประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง