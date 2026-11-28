หนุ่ม กรรชัย กับ บุ้ง ใบหยก ไป DSI แต่ภาพนี้กลายเป็นไวรัลแบบงง ๆ คุ้นเหลือเกิน
หนุ่ม กรรชัย กับ บุ้ง ใบหยก ไป DSI แต่ภาพนี้กลายเป็นไวรัลแบบงง ๆ คนมองว่าคุ้น ๆ นะเนี่ย เกิดอะไรขึ้น จนเจ้าตัวโพสต์รัว ๆ เลย
จากกรณีที่หนุ่ม กรรชัย กับบุ้ง ใบหยก เข้าพบพนักงานสืบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เพื่อชี้แจงกรณีเงินโอนเข้าบัญชีนางสาวพิมพิมลที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นบัญชีม้า เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก บุ้งตลาดล่าง มีการโพสต์ภาพการยืนให้สัมภาษณ์ข้าง ๆ หนุ่ม กรรชัย พร้อมข้อความว่า วันนี้ขอคนไม่เล่นนะ
ทันทีที่หลายคนเห็นภาพก็เข้าใจทันทีว่าหมายถึงอะไร ที่แท้ต่างมองกันว่า บุ้ง ใบหยก คล้ายกับเคสนุช มั่วบ้านงานที่เคยโด่งดังก่อนหน้านี้ พร้อมกับแซวสนั่นเป็นร้อยคอมเมนต์ จนเจ้าตัวต้องออกมาโพสต์อีกว่า
- หลังจากเข้าให้ข้อมูลกับทาง DSI เรื่องเส้นเงิน เสร็จแล้ว ค่อนข้างมั่นใจแล้วค่ะว่า … กูคือนุช
- นี่ขนาดโพสต์บอกก่อนนะว่าขอคนไม่เล่น
- ตื่นมาได้แต่เอามือทาบอกเล่นกันทั้งคืน คนอื่นไป dsi ได้ข้อมูล ฉันไป dsi ได้มีม พี่ทนายเจมส์ช่วยด้วย
- ขอบคุณทุกคนที่ขำ ในวันที่ฉันซีเรียส