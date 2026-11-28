เพจทนายดัง วิเคราะห์ 2 ทางเลือกพนักงาน The Mall โคราช หากปิดสาขา จะเป็นยังไง
เพจทนายดัง วิเคราะห์ The Mall โคราช ใครจะเดือดร้อนสุด มีประมาณ 3,500 คน หากข่าวลือเป็นจริง อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ยังคงไม่ฟันธง ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด
จากกรณีที่เฟซบุ๊ก The Mall Korat โพสต์ว่า ไม่ไปต่อแล้วนะ...สำหรับโปร 50% #เดอะมอลล์โคราช จัดเต็มกว่านั้น มอบส่วนลดสูงสุด 70% ทั้งห้างและศูนย์ฯ 27 พฤศจิกายน 2569 - 10 มกราคม 2570
หลังจากโพสต์ดังกล่าว ก็มีกระแสข่าวมาว่า ห้างกำลังจะปิดตัวลงในเร็ว ๆ นี้ เพราะต่อสัญญาเช่าสถานที่ไม่ได้ ทำให้คนต่างบ่นเสียดาย เพราะนี่คือหนึ่งในห้างที่เป็นตำนานของจังหวัด
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก ทนายตัวแสบ:Badass Attorney มีการโพสต์แสดงความคิดเห็นว่า จากข่าวห้างไม่ต่อสัญญา คนกลุ่มใหญ่ที่น่าสงสารคือ พนักงานที่ทำงานอยู่ในห้างประมาณ 2,500-3,500 คน จากนี้ต้องดูต่อไปว่า จะได้ย้ายสาขาหรือถูกเลิกจ้าง พร้อมรับเงินชดเชย
อย่างไรก็ตาม มีอีกกระแสข่าวหนึ่งบอกว่า ข่าวการปิดสาขายังไม่ชัวร์แบบ 100% ทุกอย่างยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคนในพื้นที่และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ล้วนต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด