เปิดภาพถาดหลุมอาหารกลางวันนักเรียน เห็นแล้วท้อ สภาพยับเยินมาก ให้เด็กกินอะไร
เปิดภาพถาดหลุมอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านกระบูน เห็นแล้วท้อ คุณภาพชีวิตเด็กแย่ คนแห่บริจาคช่วยซื้อใหม่ให้ ช่วยนักเรียน 50 ชีวิต
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก On-Uma Keansar มีการโพสต์ว่า ขอความอนุเคราะห์ ถาดหลุมสำหรับใส่อาหารกลางวันสำหรับนักเรียน จำนวน 50 คนค่ะ เนื่องจากใบเก่ามีสภาพบุบบี้ ตามการใช้งานมาเป็นเวลานาน จึงอยากขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ใหญ่ใจดี หากท่านใดประสงค์อยากส่งต่อความสุขให้แก่ลูกๆนักเรียนของเราสามารถจัดส่งได้ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้ค่ะ
โรงเรียนบ้านกระบูน ตั้งอยู่ หมู่ 3 ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 34000
ผู้ประสานงาน นางอรอุมา แก่นสาร์ เบอร์โทร 085-6316731
ขณะเดียวกัน เมื่อดูภาพถาดหลุมที่นักเรียนใช้กินข้าว พบว่า มีรอยยับบู้บี้เต็ม ๆ ดูไม่น่ารับประทาน คุณภาพชีวิตเด็กไม่ควรย่ำแย่ขนาดนี้ และมีหลายคนที่บริจาคช่วยเหลือแล้ว