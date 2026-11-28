เจอหมึกย่างยัดข้าวแทนไข่ นึกว่าไส้กรอกอีสาน ชาวเน็ตวิจารณ์สนั่น น่าเกลียด
เจอหมึกย่างยัดข้าวแทนไข่ นึกว่าไส้กรอกอีสาน ชาวเน็ตวิจารณ์สนั่น น่าเกลียดเกิน แม้บางความเห็นมาบอกว่า ญี่ปุ่นก็มี
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ภาพหมึกย่างเสียบไม้ ผ่าครึ่งให้เห็นไส้ข้างในเป็นเม็ดข้าว พร้อมข้อความว่า ไม่ใช่หมึกยัดไข่ แต่เป็นหมึกยัดข้าว ใครเคยเจอบ้าง นึกว่ากินไส้หรอกอีสาน ซึ่งหลายคนเห็นภาพแล้วก็ขำ บางคนบอกว่าอิ่มเลยแบบนี้
อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตเข้ามาเมนต์ว่า ที่ญี่ปุ่นก็มีเมนูหมึกยัดไส้ข้าว เรียกว่า อิกะเมชิ หรือ Ikameshi เป็นอาหารพื้นเมืองของเมืองฮาโกดาเตะ เกาะฮอกไกโด ที่นำปลาหมึกสดยัดไส้ข้าวแล้วนำไปต้มเคี่ยวกับซอส
ส่วนอีกรายแซวว่า ลองเปลี่ยนเป็นจิ้มวาซาบิกับโชยุก็จะได้ซูชิปลาหมึก ขณะที่อีกคนเล่าว่าเคยกินหมึกยัดไส้แบบนี้จนอาหารเป็นพิษเกือบตาย ค่าหมึกไม้ละ 30 บาท แต่ค่ารักษา 24,000 บาท พร้อมเตือนให้เลือกร้านดี ๆ