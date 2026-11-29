เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงพระสิริโฉมในฉลองพระองค์ชุดไทย งานสโมสรสันนิบาตฯ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในฉลองพระองค์ชุดไทย ณ งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติฯ หลัง พระองค์หญิง ทรงรับเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงจาก 2 ประเทศ
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2569 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ ณ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงจาก 2 ประเทศ ได้แก่ เครื่องอิสริยาภรณ์ Légion d’honneur ชั้น Grand Officier จากสาธารณรัฐฝรั่งเศส และเครื่องอิสริยาภรณ์ The Order of Merit of the Italian Republic ชั้น Knight Grand Cross จากสาธารณรัฐอิตาลี
ภายในงาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระสิริโฉมงามสง่าในฉลองพระองค์ชุดไทย สไบสีครีมทองปักลายละเอียด เข้ากับผ้านุ่งสีเขียวเหลือบทองและผ้าห่มสไบสีส้มอิฐ สะท้อนกลิ่นอายความวิจิตรแบบเจ้านายสตรีในราชสำนักโบราณของไทย
นอกจากนี้ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ยังทรงเผยแพร่พระรูปผ่านอินสตาแกรมส่วนพระองค์ พร้อมข้อความภาษาอังกฤษว่า "An honour and a joy to share with the people of Thailand. #ChudThai" ซึ่งสร้างความประทับใจและได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก