เนติวิทย์ เล่าความรู้สึก หลังร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ ม.จ.จุลเจิม ยุคล
เนติวิทย์ ไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ ม.จ.จุลเจิม ยุคล พร้อมเล่าความรู้สึกทั้งหมด เป็นเรื่องสัจธรรมชีวิต
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก Netiwit Chotiphatphaisal ของนายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล โพสต์เล่าการร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ ม.จ.จุลเจิม ยุคล ข้อความทั้งหมด มีดังนี้
วันนี้ ผมมาร่วมงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทร์
จริง ๆ ตั้งใจจะมากราบศพท่านตั้งแต่ตอนท่านสิ้นชีพิตักษัยเมื่อปีที่แล้ว แต่ติดเรียนอยู่ต่างประเทศจึงได้แต่เขียนไว้อาลัย
เมื่อวานกลับมาจากอเมริกา ทราบว่าวันนี้วันสุดท้าย เลยต้องมาให้ได้
อย่างที่ทุกคนทราบ ผมกับท่านใหม่มีความเห็นแตกต่างกันอย่างมาก และเคยแลกเปลี่ยนกันอย่างรุนแรง แต่เบื้องหลังนั้น เราก็มีความพยายามพูดคุยกันฉันมิตร เคยจะนัดพูดคุยเจอกันเพื่อหาทางออกของความแตกต่าง
ผมอาจได้ประโยชน์จากท่านใหม่ รวมถึงคนที่คิดแตกต่าง มากกว่าท่านได้จากผม คำวิจารณ์ไหนหวังดีชี้ให้เห็นสิ่งที่เราต้องปรับปรุง ก็ต้องขอบคุณคนพูด เพราะเอามาใช้เป็นคุณกับตนได้ ส่วนคำวิจารณ์ไหนเจตนาร้ายและไม่จริง ก็ไม่ใช่เรื่องของเราต้องใส่ใจหากควรตั้งจิตเมตตาให้เขามีความสุข
คำวิจารณ์ของท่านใหม่ ผมถือว่าเป็นพรจากผู้ใหญ่ แม้จะรุนแรงดูไม่น่ารักบ้างในบางที แต่ผมเชื่อว่าท่านมีเจตนาดี และก็เป็นคุณแก่ชีวิตผม
ผมหวังว่าท่านเองก็คงจะเห็นเช่นเดียวกันและอโหสิไม่ถือสากับผม
ตอนมาแรก ๆ เกรง ๆ อยู่บ้าง โชคดีลูกสาวสองคนของท่านจำผมได้ ก็เข้ามาโอภาปราศรัยชวนคุยอย่างดี บอกว่า ท่านพ่อพูดถึงเนเน่อยู่เรื่อย ถ้าท่านพ่อรู้คงดีใจที่ผมมา และถ้าอยู่ คงชวนผมกินกาแฟ ผมยังได้รู้จักท่านใหม่ในความเป็นพ่อที่ใจดีขี้เล่นด้วย
แต่สัจธรรมของชีวิตก็เป็นไปอย่างนั้น ผมไม่มีทางได้กินกาแฟกับท่านใหม่แล้ว ชีวิตของท่านใหม่เป็นมรณสติให้เห็นสัจธรรมของชีวิต ความอนิจจัง
และก็ให้บทเรียนว่าถึงไม่เห็นด้วยกัน ถ้ามีโอกาสคุยกันได้ ก็คุยกันเถิด เดี๋ยวไม่ทันได้เจอกัน
ผมขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวอีกครั้ง
ขอให้ ม.จ.จุลเจิม ยุคล สู่สุคติสัมปรายภพ