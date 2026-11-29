เดอะมอลล์ โคราช ยืนยันได้ไปต่อ แม้ยังคุยเรื่องเช่าที่ดินอีกแห่งยังไม่สำเร็จ
เดอะมอลล์ โคราช ยืนยันไม่มีใครตกงาน ไม่ปิดบริการอย่างแน่นอน ตอนนี้กำลังเจรจาเช่าที่ดินอีกแห่ง หากไม่สำเร็จก็มีแผนแล้ว
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2569 เรื่องเล่าเช้านี้ รายงานว่า นางสาวศุภลักษณ์ อัมพุช ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป เปิดเผยว่า เดอะมอลล์ โคราช จะไม่ปิดให้บริการอย่างแน่นอน และจะมีการแถลงข่าวเพื่อให้ทุกคนรับทราบอีกครั้ง สบายใจได้ไม่มีใครตกงาน
เบื้องต้นทางบริษัทเจรจาเช่าที่ดินทางฝั่งของตระกูลเชิดชัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนสัญญาเช่าที่ดินอีกแห่ง อยู่ในขั้นตอนการเจรจากันอยู่
ทั้งนี้ หากหาข้อสรุปไม่ได้ ก็มีการออกแบบเอาไว้แล้ว โดยเราจะปรับพัฒนาส่วนที่ดินของตระกูลเชิดชัย สามารถพัฒนาพื้นที่ด้านหลังเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ที่ทันสมัยของคนโคราชได้
ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้