ซื้อโจ๊กร้านดังแบบธรรมดาและพิเศษ พอเอามาชั่งพิเศษน้ำหนักน้อยกว่า ร้านแจงสูตรแล้ว
ซื้อโจ๊กร้านดังแบบธรรมดาและพิเศษ พอเอามาชั่งกลับผิดคาด พิเศษน้ำหนักน้อยกว่า ทำไมกลายเป็นอย่างนี้จนร้านบอกสูตร หลายคนงง แบบนี้ก็ได้เหรอ?
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง มีการสั่งโจ๊กผ่านร้านดัง มีทั้งหมด 2 เมนู ดังนี้
1. โจ๊กหมูเครื่องในไข่ ราคา 79 บาท
2. โจ๊กหมูเครื่องในไข่ พิเศษ ราคา 98 บาท
ทั้งสองถุงดูด้วยตาเปล่าแทบไม่ต่างกันนอกจากกระดาษที่เขาแปะมาให้
เลยลองชั่งน้ำหนักดู ปรากฏว่าถุงที่พิเศษมีน้ำหนักน้อยกว่า (ตามรูปเลย ไข่ยังไม่ได้ใส่ค่ะ)
ทีนี้เราข้องใจเลยโทรไปถามร้านว่าธรรมดากับพิเศษต่างกันยังไง?
คำตอบที่ได้คือ แบบธรรมดาจะได้หมู 3 ชิ้น ตับ 3 ชิ้น ไส้ 2 ชิ้น ถ้าพิเศษ จะเป็น หมู 3 ชิ้น ตับ 3 ชิ้น ไส้ 3 ชิ้น แปลว่าพิเศษ เพิ่มไส้ 1 ชิ้น ในราคา 19 บาท
เราเลยถามย้ำว่า เพิ่ม 20 บาทนี่ได้ไส้เพิ่ม 1 ชิ้นหรอ ซึ่งคนที่เราคุยโทรศัพท์ด้วยน่าจะเป็นพนักงานในร้าน เขาก็บอกว่าใช่ค่ะ เป็นสูตรของทางร้านแบบนี้
ในฐานะผู้บริโภครู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องตั้งแต่น้ำหนักของอาหารที่สั่งพิเศษไม่ควรจะน้อยกว่าแบบธรรมดาแล้ว ยังรู้สึกเฟลว่าเพิ่มเงิน 20 บาทได้ไส้แค่ 1 ชิ้น (ในแอปไม่มีบอกด้วยว่าพิเศษจะได้เพิ่มอะไร) แต่ก็อยากถามความเห็นเพิ่มเติมค่ะว่าแบบนี้มันปกติหรือเปล่า
ชาวเน็ตเจอแล้วเหวอ แบบนี้ก็มีด้วย
เจอเคสแบบนี้เข้าไป ชาวเน็ตต่างงงงวย และวิเคราะห์กันว่า ที่เพิ่มหมู 1 ชิ้น แต่น้ำหนักลดลง อาจเป็นเพราะไปลดข้าวที่เป็นวัตถุดิบหลักหรือไม่ บางร้านเมนูแบบพิเศษ มักจะทำแบบนี้ ลดของอีกอย่าง แล้วเพิ่มอีกอย่าง