เลี้ยงแมวอย่างดี ฉีดวัคซีนครบ โดนกัดคิดว่าปลอดภัย ผ่านไป 4 วันเกือบติดเชื้อในกระแสเลือด
เปิดเคสถูกแมวเลี้ยงระบบปิด แถมฉีดวัคซีนครบกัด ปลอดภัยแน่ ผ่านไป 3-4 วัน เกือบติดเชื้อในกระแสเลือด ประมาทไม่ได้ทันที แม้วัคซีนครบแค่ไหนก็ต้องหาหมอ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก Drama-addict มีการโพสต์เตือนภัยคนเลี้ยงแมวแล้วโดนแมวกัด ต่อให้ฉีดวัคซีนแล้ว ก็ยังอันตรายอยู่ ข้อความทั้งหมด มีดังนี้
อยากจะฝากถึงคนที่เลี้ยงสัตว์นะคะ ถ้าโดนกัดหรือโดนข่วนควรจะล้างแผลหรือทำความสะอาดทันที ถ้าไม่ดีขึ้นควรพบแพทย์ค่ะ
จากกรณีที่จะพูดถึงคือเคสของแฟนค่ะ โดนแมวกัด เลี้ยงระบบปิด วัคซีนครบ คิดว่าไม่เป็นอะไร ชะล่าใจปล่อยไว้ 3-4 วันแล้วไม่ดีขึ้น แผลด้านนอกดูเหมือนไม่มีอะไรแต่พอกดแล้วรู้สึกเจ็บ จึงไป รพ. หมอได้เจาะเเผลออกมาข้างในมีหนองเยอะมาก ถ้ามาช้ากว่านี้อาจจะติดเชื้อในกระแสเลือดได้
แค่อยากจะเอามาเป็นกรณีตัวอย่างนะคะ โดนกัดหรือโดนข่วนควรไปพบหมอ อย่าปล่อยทิ้งไว้เพราะเป็นข้างในเรามองไม่เห็นค่ะ นี่คือแผล
ทางเพจให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า เวลาโดนหมาแมวกัดข่วนนอกจากจะต้องระวังเชื้อพิษสุนัขบ้าแล้ว เชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในน้ำลายของหมาแมวก็ทำให้เกิดการติดเชื้อได้นะ พอถูกกัดอย่าประมาทล้างแผลให้ดีแล้วก็ไปพบแพทย์นะครับ