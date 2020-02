ล่าสุด (7 กุมภาพันธ์ 2563) โลกออนไลน์ต่างขุดข้อมูลของ นายนิธิ ผู้ต้องหา ซึ่งพบว่าเคยไปออกรายการ Take me out เพื่อหาคู่ รวมถึงเคยเป็นแอดมินเพจเฟซบุ๊กชื่อดัง สัตว์โลกอมตีน ซึ่งมียอดผู้ติดตามกว่า 3 ล้านคน ทำให้มีแฟนเพจพากันวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมาก

จากกรณี เด็กหญิงอายุ 8 ขวบ ถูกหนุ่มแกล้งแขนเจ็บ หลอกให้ช่วยพาเข้าห้องน้ำคนพิการในห้างบิ๊กซีสุขสวัสดิ์ พระประแดง จ.สมุทรปราการ แต่เมื่อเข้าไปในห้องน้ำแล้วกลับทำอนาจารเด็ก โดยใช้มือลูบอวัยวะเพศของเด็กหญิง จนเด็กตกใจวิ่งหนีไปหาแม่ ซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้แล้วคือ นายนิธิ ภัทรนิธิวาที อายุ 40 ปีขณะที่ เฟซบุ๊ก สัตว์โลกอมตีน ได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วว่า นายนิธิ ผู้ต้องหา ไม่ได้เป็นแอดมินเพจนานหลายปีแล้ว ทางเพจและทีมงานแอดมินต้องขออภัยที่เคยให้บุคคลดังกล่าวเข้ามาเป็นหนึ่งในทีมแอดมินเพจ โดยไม่ได้คัดกรอง กระทั่งก่อเหตุร้ายแรงต่อสังคมและภาพลักษณ์โดยรวมของเพจ โดยหวังว่าลูกเพจทุกคนจะเข้าใจแถลงการณ์และคำขอโทษนี้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก เฟซบุ๊ก สัตว์โลกอมตีน