เพจดังสรุปละเอียดยิบ ถึงที่มา 1MDB ยักยอกกันได้ยังไง และใครได้เงินไปบ้าง ?

เพจดังสรุปคดี 1MDB ที่มาเป็นยังไง ยักยอกกันได้ยังไง และใครได้เงินไปบ้าง หลังโซเชียลแชร์สนั่น เนื่องจากถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจนอกสภาแฉ









ภาพจาก Mohd RASFAN / AFP











หมายเหตุ บทความนี้เขียนไว้เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 และได้รับการปรับปรุงถ้อยคำให้กระชับขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 โดยไม่ได้มีการ update ข้อมูลใหม่ อาจมีบางส่วนที่ไม่ถูกต้องตามสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถติดตามอ่านโพสต้นฉบับได้ ที่นี่





#สรุป 1MDB ภารกิจปล้นเงินรัฐที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ยักยอกกันไปได้ยังไง เอาไปทำอะไร ใครได้ไปบ้าง แล้วมันเกี่ยวอะไรกับพี่ลีโอนาโด ดิคาปริโอ... ว่ากันใน #สรุปเดียว

3. แนวคิดของกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ หรือ Sovereign Wealth Fund (SWF) ก็คือ ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเนี่ย ถ้ามีเยอะ ๆ แล้วเก็บไว้เฉยๆในคลังมันจะบูดเน่าซะเปล่าๆ แถมยังอาจจะส่งผลให้ค่าเงินของประเทศแข็งขึ้น แล้วเดี๋ยวการส่งออกจะลำบาก อย่ากระนั้นเลย แบ่งเงินทุนสำรองในคลังออกมาลงทุนในต่างประเทศดีกว่า ทั้งช่วยระบายปริมาณเงินต่างประเทศออกไป ทั้งช่วยพยุงค่าเงินของประเทศนั้น ๆ ไม่ให้แข็งค่าเกินไป แถมยังเป็นการต่อยอดความมั่งคั่งของประเทศผ่านการลงทุนได้อีกด้วย



ภาพจาก Mohd RASFAN / AFP



8. Brown ตามดมกลิ่นเรื่องกองทุน 1MDB จนช่วงประมาณปลายปี 2013 ก็ได้พบกับแหล่งข่าวสำคัญคนหนึ่งคือ Xavier Justo ชาวสวิสเชื้อสายสเปน ที่เคยทำงานให้กับบริษัท PetroSaudi บริษัทที่ตั้งอยู่ที่ลอนดอน ทำธุรกิจด้านค้าน้ำมันและเป็นตัวแทนธุรกิจ ก่อตั้งโดยชาวซาอุฯ Tarek Obaid และเจ้าชายซาอุฯคนหนึ่ง ซึ่งบริษัทนี้มีการทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่น่าสงสัยกับกองทุน 1MDB จำนวนมาก และ Justo ได้แอบก๊อปปี้อีเมล์จากเซิร์ฟเวอร์บริษัทออกมาก่อนจะลาออก

17. สื่ออเมริการายงานว่านาย Low นี่มีชีวิตหรูหราระดับเซเลปที่อเมริกา ชอบจัดปาร์ตี้สังสรรค์กับคนดัง ๆ อย่างลินด์เซย์ โลฮาน หรือปารีส ฮิลตัน ก็ได้ปาร์ตี้กันบ่อย ๆ แถมยังเอาเงินที่ยักยอกไปซื้อเพนท์เฮาส์สุดหรูในเกาะแมนฮัตตัน ประมูลภาพวาดแวนโก๊ะ ซื้อเครื่องบินเจ็ทส่วนตัว และอื่น ๆ อีกเพียบ แล้ว Low ก็ยังเป็นคนคอย "เปย์" ให้กับภรรเมียของนายนาจิบ ตอนที่มาเที่ยวช้อปปิ้งที่อเมริกาอีกด้วย (ได้ข่าวว่าชอบซื้อเครื่องเพชรเป็นพิเศษ)





ภาพจาก Mohd RASFAN / AFP





18. แต่ที่พีคสุดคือเงินส่วนนึงถูกนาย Riza Aziz ลูกเลี้ยงนายนาจิบ เอาไปลงทุนสร้างหนังเรื่อง The Wolf of Wall Street ที่แสดงนำโดย ลีโอนาโด ดิคาปริโอ ซึ่งไอ้เรื่องนี้มันสร้างจากเรื่องจริงของ Jordan Belfort ที่เคยเป็นโบรกเกอร์ซื้อขายหุ้นในตลาดวอลล์สตรีท แล้วใช้กลโกงในการยักยอกเงินจากนักลงทุนในตลาดจนร่ำรวย คือเอาเงินที่ยักยอกมา ไปสร้างหนังเรื่องการยักยอก มันจะย้อนแย้งไปมั้ย

#สรุป3 อันนี้แถม Xavier Justo ที่เป็นแหล่งข่าวสำคัญ ตอนหลังถูกบริษัท PetroSaudi แจ้งความจับข้อหาขู่กรรโชกทรัพย์จากข้อมูลที่ขโมยบริษัทไป แล้วก็โดนจับที่ไทยนี่เอง โดนศาลไทยตัดสินว่าผิดจริง โทษจำคุก 3 ปี ตอนนี้ติดคุกอยู่คลองเปรม ซึ่งหลายคนคาดว่าแกจะได้เป็นพยานสำคัญในคดี 1MDB นี่แหละ





วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างมีการแชร์บทความจาก เฟซบุ๊ก สรุป เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวที่เกิดขึ้น มีรายละเอียดทั้งหมดดังนี้1. คืองี้... ปลายเดือน ก.ค. 2016 ที่ผ่านมา มีข่าวเกรียวกราวไปทั่วโลก เพราะอัยการสูงสุดสหรัฐยื่นฟ้องคดียักยอกเงินกองทุน 1MDB ที่มีการคอรัปชั่นเชื่อมโยงไปถึงตัวนายกมาเลย์ ซึ่งมูลค่าความเสียหายสูงมากเป็นประวัติการณ์เลยทีเดียว2. กองทุน 1MDB (1Malaysia Development Berhad) เนี่ยเป็นกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของรัฐบาลมาเลเซีย ก่อตั้งโดยนาย นาจิบ ราซัค ในปี 2008 ตอนที่ยังเป็นรองนายกฯ คล้าย ๆ กับกองทุนเทมาเสกของสิงคโปร์ หน้าที่หลักคือเอาเงินไปลงทุนให้เกิดกำไรเข้าประเทศ เหมือนที่เทมาเสกไปลงทุนซื้อกิจการต่างๆ อย่างหุ้นชินคอร์ป ไรงี้4. พอปี 2009 นาจิบ ราซัค ได้ขึ้นเป็นนายก โดยได้รับการหนุนจากมหาเธร์ ที่วางมือทางการเมืองไปแล้ว เพราะเป็นลูกหม้อพรรคอัมโน พรรครัฐบาลที่ครองอำนาจมายาวนาน นาจิบนี่ก็เป็นลูกชายอดีตนายกคนที่ 2 ของมาเลย์ อับดุล ราซัค แถมยังเป็นหลานอาของนายกคนที่ 3 เรียกว่าเป็นตระกูลการเมืองจัด ๆ5. ช่วงสมัยแรกนายนาจิบได้รับความนิยมค่อนข้างมาก ไม่มีค่อยปัญหาอะไร แต่ตัวนายนาจิบเองก็ใช่ว่าจะใสสะอาดปราศจากมลทิน เพราะมีข่าวฉาวอยู่หลายเรื่อง โดยเฉพาะกรณีพัวพันกับคดีฆาตกรรมล่ามสาวชาวมองโกลเลีย เพราะเธอเป็นเบาะแสโยงไปถึง กรณีซื้อเรือดำน้ำฝรั่งเศสและสเปน ในสมัยที่นาจิบยังเป็นแค่ รมต.กลาโหม และลือกันว่ามีเงินส่วนต่างจากดีลนี้กระจายไปเข้ากระเป๋าใครหลายคน แต่คนที่เป็นเบาะแสคดีนี้ดันถูกฆ่าตายซะก่อน แถมคนที่ฆ่าก็คือตำรวจที่เป็นบอดี้การ์ดของตัวนาจิบเอง แล้วคดีก็จบแบบตัดตอน ไปไม่ถึงตัวคนบงการ เป็นที่คาใจของสังคมยิ่งนัก6. แต่แล้ววิบากกรรมหนักของนายนาจิบก็บังเกิด เมื่อมีคนสงสัยถึงการทำงานของกองทุน 1MDB ที่มันแปลก ๆ เพราะดันขาดทุนเป็นหมื่นล้านเหรียญ นักข่าวสายสืบสวนก็เริ่มดมกลิ่นหาเบาะแส โดยเฉพาะ Clare Rewcastle Brown ซึ่งเป็นนักข่าวบีบีซี ที่มีชื่อเสียงด้านการแฉนักการเมืองคอรัปชั่นของมาเลเซียมานักต่อนัก จนตอนนี้เป็นที่หมายหัวห้ามเข้าประเทศมาเลเซียไปแล้ว7. ความจริง Brown เกิดในครอบครัวอังกฤษที่มาทำงานในรัฐซาราวัค สมัยยังเป็นอาณานิคมอังกฤษอยู่ เธอเกิดบนเกาะบอร์เนียว แต่ตอนหลังย้ายตามครอบครัวกลับอังกฤษไป พอโตขึ้นได้เป็นนักข่าวเลยสนใจทำเรื่องอนุรักษ์ป่าในเกาะบอร์เนียว เลยได้ไฝว้กับนักการเมืองตัวเป้ง ๆ ของท้องถิ่นเป็นประจำ โดนขู่ฆ่าก็เคยมาแล้ว แต่หารู้ไม่ว่าความจริงเธอเป็นน้องสะใภ้ของกอร์ดอน บราวน์ อดีตนายกอังกฤษด้วย เรียกว่าเส้นไม่ธรรมดา คนที่จะคุกคามเธอก็ทำไม่ง่ายนัก9. Justo เลยเสนอขายข้อมูลชุดนี้ให้ Brown ในราคา 2 ล้านเหรียญ เป็นข้อมูลอีเมล์กว่าสองแสนฉบับรวมกันกว่า 90GB พอ Brown เห็นตัวอย่างข้อมูลก็รู้ว่าพบขุมทรัพย์เข้าแล้ว แต่ก็ไม่ได้มีเงินมากพอจะจ่ายได้ เลยไปคุยกับเจ้าของสื่อมาเลย์เจ้าหนึ่งคือ the Edge ที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาล ให้มาช่วยซื้อข้อมูลชุดนี้กัน เสร็จสรรพเลยได้ติดต่อเจรจาซื้อกันที่กรุงเทพฯ บ้านเรานี่เอง10. พอได้ข้อมูลมา Brown ก็ใช้ทำรายงานแฉความฉ้อฉลกลโกงในการยักยอกเงินจากกองทุน 1MDB โดยพุ่งเป้าไปที่ตัวนายนาจิบ ข้อกล่าวหาหลักคือ มีการโอนเงินไปให้บริษัท offshore แห่งหนึ่งที่ถูกตั้งชื่อให้เหมือนกับบริษัทของรัฐบาลอาบูดาบี แต่จริง ๆ เป็นบริษัทปลอมที่ตั้งในบริติช เวอร์จิน จากนั้นก็มีการโอนเงินจากบริษัทนี้ไปบริษัทตัวแทนอีกแห่ง แล้วค่อยโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของนายนาจิบเองอีกที รวมกันแล้วถึง 700 ล้านเหรียญ11. พอรายงานนี้ออกมาเมื่อปีที่แล้ว คนมาเลย์ก็ออกมาประท้วงกันหนักมาก กระแสเสื้อเหลืองต้านรัฐบาลมากันเต็มถนนเลย แม้แต่มหาเธร์เองก็ออกมานั่งประท้วงกะเขาด้วย แต่นายนาจิบไม่ครั่นคร้าม จัดการแทรกแซงสื่อ สั่งปิด the Edge ที่ออกมาแฉ เปลี่ยนตัวทีมสอบสวนคดี12. แล้วตอนต้นปีที่ผ่านมา ฝ่ายอัยการของมาเลย์ก็ออกมาสรุปว่า ไม่มีการทุจริตอะไรทั้งนั้นหรอกเธอ เงินนั่นเป็นการโอนให้ส่วนตัวจากสมาชิกราชวงศ์ซาอุฯ คนหนึ่งที่ไม่เปิดเผยตัว ให้เป็นทุนในการหาเสียงตอนปี 2013 เป็นการให้ด้วยใจ ไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งไม่ถือว่าผิดกฎหมายมาเลย์ เพราะไม่ได้ห้ามนักการเมืองรับเงินบริจาค แถมรับได้ไม่จำกัดวงเงินด้วย และตอนหลังนายนาจิบก็ได้โอนคืนไปให้ส่วนหนึ่งแล้วไง เพราะงั้นไม่ถือว่ามีความผิดนะ จบ สวัสดี13. แน่นอนว่าชาวโลกไม่ได้กินหญ้ากันทุกคน เลยไม่มีใครเชื่อว่าจะมีคนให้เงินของขวัญกันเยอะขนาดนั้น ฝ่ายสอบสวนของสหรัฐ สวิสฯ สิงคโปร์ และลักเซมเบิร์ก เลยร่วมกันสืบสวน ก็พบว่าจำนวนเงินที่ถูกยักยอกออกจากกองทุนรวมแล้วสูงกว่า 3.5 พันล้านเหรียญ (หรือมากกว่าแสนล้านบาทเอ๊ง)14. แต่เงินมันไม่ได้ไปก้อนเดียวตูมจบ แต่ใช้วิธีไซฟอน คือค่อย ๆ กระจายผ่านหลายช่องทาง เช่นตั้งบริษัทร่วมทุนกับ PetroSaudi เพื่อลงทุนธุรกิจน้ำมัน เป็นเงิน 1 พันล้านเหรียญ แต่เอาจริง ๆ ดันมีเงินบางส่วนเล็ดลอดไปเข้าบริษัท offshore ในสวิสฯ ที่ตั้งบังหน้าโดย Jho Low คนสนิทของนาจิบ และยังมีการการออกบอนด์ผ่าน โกลด์แมน แซคส์ อีก 1.4 พันล้านเหรียญ ส่วนอีก 1.3 พันล้านเหรียญโอนผ่านไปที่บริษัท offshore ในสวิส15. คือพยายามทำให้เหมือนมีการลงทุนในบริษัทต่าง ๆ เพื่อสร้างผลกำไร แต่จริง ๆ บริษัทบางส่วนถูกตั้งขึ้นหลอก ๆ เพื่อใช้ถ่ายเทเงินออกไป ซึ่งพอเงินมันรั่วไหลไปตามช่องทางต่าง ๆ สุดท้ายมันก็ไหลต่อไปที่หลายบัญชีที่เชื่อมโยงถึงตัวนายนาจิบ ทั้งบัญชีส่วนตัว และบัญชีญาติสนิทมิตรสหาย โดยเฉพาะนาย Jho Low ซึ่งเป็นตัวละครสำคัญในคดีที่อัยการสหรัฐสั่งฟ้องตอนนี้16. นาย Jho Low ชาวมาเลย์เชื้อสายจีน ตอนนี้อายุแค่ 34 ปี แต่ก็เป็นคนสนิทของนายนาจิบ และครอบครัว เพราะเป็นเพื่อนซี้กับ Riza Aziz ลูกเลี้ยงของนายนาจิบ และ Low นี่เองที่เป็นคนดีลกับ PetroSaudi และบริษัทอื่น ๆ เพื่อทำธุรกรรมกับกองทุน 1MDB ทั้ง ๆ ที่ตัวนาย Low เองไม่ได้มีตำแหน่งทางการอะไรในกองทุนนี้ หรือแม้แต่ในรัฐบาลมาเลย์ แต่ว่ากันว่าเวลามีการประชุมบอร์ดกองทุน Low ก็จะนั่งอยู่ด้วยตลอด ในฐานะตัวแทนของนาจิบอีกที19. อัยการสูงสุดสั่งฟ้องคดียักยอกและฟอกเงิน พร้อมขออายัดทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ซื้อมา ทั้งแมนชั่นหรู ภาพวาดศิลปะ รวมถึงลิขสิทธิ์และผลประโยชน์ต่างๆ ของหนัง The Wolf of Wall Street ด้วย คดีนี้พุ่งเป้าที่นาย Jho Low และธุรกรรมที่เกิดขึ้นบนอเมริกา ไม่ได้มีการระบุชื่อนาจิบตรง ๆ แต่พาดพิงอ้อม ๆ ว่า Malaysian Official 1 (เจ้าหน้าที่ชาวมาเลย์เซียหมายเลข 1)