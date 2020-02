สรุปจบ ธรรมนัส โดนซักฟอกค้ายา โยงไทยเสียเอกราชให้ออสเตรเลีย หากยอมรับคำสั่งศาล

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายธีรัจชัย พันธุมาส อดีต ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ได้ลุกขึ้นอภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา กรณีแต่งตั้ง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอภิปรายไม่ไว้วางใจ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เนื่องจากขาดคุณสมบุติมิชอบตามรัฐธรรมนูญ

- ธีรัจชัย ยกหลักฐาน ซักฟอกธรรมนัส ค้ายาที่ออสเตรเลียจริง มีเอกสารครบ



- ร.อ. ธรรมนัส ยืนยัน ไม่เคยสารภาพว่าค้ายา ลามถึงขั้นบอกว่า ไทยเสียเอกราชให้ออสเตรเลีย



"The applicants, two Thai Nationals, pleaded guilty to being knowingly concerned in the importation of heroin"

- ปิยบุตร ไม่ยอม ยืนยันไม่ได้แปลผิด

ด้านนายปิยบุตร แสงกนกกุล อดีต ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ได้ทวีตข้อความว่า











"ผมไปขอความรู้จากเพื่อนอาจารย์คณะนิติฯ เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ แปลกฎหมายและคำพิพากษา ท่านแปลว่า ?ให้การยอมรับว่ากระทำผิดโดยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการนำเข้าเฮโรอีนโดยรู้ถึงการกระทำดังกล่าว? และ knowingly คือ with the knowledge of กฎหมายต่างประเทศใช้คำนี้เพื่อให้หมายถึง การกระทำโดยรู้เห็น

นายธีรัจชัย พันธุมาส กล่าวว่า ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า เคยถูกศาลออสเตรเลียสั่งจำคุก 6 ปี แต่ลดโทษเหลือ 4 ปี ก่อนถูกเนรเทศกลับประเทศไทย ในข้อหานำเข้าและค้ายาเสพติด แต่ ร.อ. ธรรมนัส กลับปฏิเสธว่าไม่เคยจำคุก และไม่เคยเข้าสู่กระบวนการ ทว่าหลังจากที่เรื่องนี้แดงขึ้นมา ได้มีการตรวจสอบโดย กมธ. ป้องกันและปราบปรามการประพฤติมิชอบ และ ร.อ. ธรรมนัส ได้ชี้แจงในหนังสือต่อ พล.ต.อ. เสรีพิสุทธ์ เตมียเวช ว่า ร.อ. ธรรมนัส ยอมรับว่าถูกลงโทษจริง แต่ถูกคุมขัง 8 เดือน จากนั้นก็เปลี่ยนไปทำงานในฟาร์มจนได้รับอิสรภาพ แต่หากจะเทียบไทม์ไลน์นับตั้งแต่วันที่ ร.อ. ธรรมนัส เข้า-ออก ออสเตรเลียนั้น จะเห็นได้ว่าตรงกัน 4 ปีพอดีนอกจากนี้ ยังมีหลักฐานที่พรรคอนาคตใหม่ ได้มาจากศาลรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย ฉบับสมบูรณ์ และผ่านการแปลโดยผู้ที่มีใบอนุญาต ซึ่งในเอกสารดังกล่าว ร.อ. ธรรมนัส ยอมรับว่า ตนเองเจตนาเข้าไปเกี่ยวข้องกับการนำเข้าเฮโรอีน และการลดโทษยังเป็นการลดโทษโดยศาลแขวง ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์ ไม่มีกระบวนการ Pre-Bargaining และกักตัว 8 เดือนอย่างที่ ร.อ. ธรรมนัสอ้างร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า ได้ตอบโต้ นายธีรัจชัย พันธุมาส ว่า ตามในเอกสารนั้น มีการแปลประโยคภาษาอังกฤษที่ระบุว่าผิด โดยเฉพาะคำว่า being knowingly concerned ที่แปลว่า มีส่วนรู้เห็นเจตนาในการนำเข้ายาเสพติดนั้น ไม่ใช่แล้วร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า ยืนยันว่า ตนไม่เคยยอมรับสารภาพว่าเป็นผู้นำเข้า ส่งออก จำหน่า ยาเสพติดประเภทเฮโรอีนในออสเตรเลีย หากตนทำจริง ถูกลงโทษจริง คงติดคุกไปจนตาย คำแปลของคำว่า being knowingly concerned ในบริบทของ ร.อ. ธรรมนัส จึงแปลว่า รู้ว่ามีผู้กระทำผิดและปกปิดไม่ให้เจ้าหน้าที่รับทราบอย่างไรก็ตาม ร.อ. ธรรมนัส ยอมรับว่า ตนเคยอยู่ในคุกก็จริง แต่แค่ 8 เดือนเท่านั้น จากนั้นจึงได้ไปทำงานในฟาร์มและฝึกเด็กสำหรับนักโทษความผิดลหุโทษ ไม่ได้ถูกขังในเรือนจำ หลังจากนั้น ตนก็ไปสมัครงานเป็นผู้จัดการร้านขายวัสดุก่อสร้าง และวัสดุทำความสะอาด เวลา 07.30 น. ก็ไปทำงาน ตกเย็นก็กลับมานอนที่พาร์คลีย์ สถานที่กักขัง สุดสัปดาห์ก็อยู่ในนิวเซาท์เวลส์เหมือนเดิมสุดท้าย ร.อ. ธรรมนัส บอกว่า หลักฐานที่เห็นนั้นไม่ใช่หลักฐานที่มความน่าตื่นเต้นแต่อย่างใด ตนเข้ามาสู่ตำแหน่งอย่างถูกกฎหมาย ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ เราจะอ้างคำสั่งใด ๆ ของประเทศอื่นมาใช้กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560 ไม่ได้ ที่ผ่านมาตนไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมกับศาลไทยแม้แต่ครั้งเดียว รัฐธรรมนูญของไทย ตราขึ้นเพื่อใช้ในประเทศไทยเท่านั้น เราจะนำกฎหมายของต่างประเทศมาใช้ในไทยไม่ได้ ดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดน"ประเทศไทยเรา เสียเอกราชแล้ว เราตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศออสเตรเลียไปแล้ว เพราะเรากำลังยอมรับอำนาจอธิปไตยของประเทศออสเตรเลีย ท่านเป็นนักกฎหมาย ผมไม่ใช่นักกฎหมาย แต่ผมหารือกับนักกฎหมายระดับประเทศไทยหลาย ๆ ท่านว่า ประเทศไทยเราไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใคร การที่จะสมอ้างคำสั่งศาล คำสั่งของคณะรัฐมนตรี หรือคำสั่งใด ๆ ของประเทศอื่น มามีผลบังคับใช้กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี 2560 มิได้"