ร้านอาหารปวดตับ ลูกค้าแสบ สั่งอาหารเกือบ 4 พัน แต่ไม่รับ แถมยังกล้าโทร. มายืมเงิน

ร้าน A/S Fresh ได้โพสต์เฟซบุ๊กแชร์เรื่องราวดังกล่าวเป็นอุหาหรณ์เตือนใจร้านอาหารต่าง ๆ ให้ระมัดระวังเคสแบบนี้ พร้อมกับระบายความรู้สึกเสียใจว่า การทำมาหากินในช่วงล็อกดาวน์ก็ยากลำบากพอแล้ว กลับต้องมาเจอการกลั่นแกล้งแบบนี้อีก และวอนลูกค้าทุกคนว่าอย่าทำแบบนี้ เพราะมันไม่ใช่เรื่องดีเลยจริง ๆ



ร้านอาหารดังกล่าวคือ ร้าน A/S Fresh ตั้งอยู่ในเมืองอลอร์สตาร์ รัฐเคดาห์ ทางตอนเหนือของมาเลเซีย โดยในวันที่ 10 พฤษภาคม ทางร้านได้รับออเดอร์จากลูกค้ารายหนึ่งชื่อ นายโอย เขาได้สั่งอาหารหลายรายการ รวมมูลค่า 526 ริงกิต หรือประมาณ 3,900 บาท ซึ่งทางร้านมีบริการส่งอาหารฟรี โดยไม่คิดค่าส่ง เนื่องจากลูกค้าอาหารเป็นจำนวนมาก ซึ่งนายโอยก็ได้นัดหมายให้นำอาหารไปส่งให้เขาที่โรงแรมแห่งหนึ่งแต่ปัญหาก็คือ นายโอยได้กระหน่ำโทร. ไปยืมเงินเจ้าของร้าน ขอร้องให้โอนเงิน 170 ริงกิต หรือราว ๆ 1,260 บาท เข้าบัญชีตนเองให้หน่อย อ้างว่าจำเป็นต้องใช้หนี้เพื่อน และตนจะโอนเงินคืนให้ทั้งหมด รวมทั้งค่าอาหาร หลังจากทางร้านนำอาหารไปส่งให้เขาที่โรงแรมแล้วแต่ทางร้าน A/S Fresh เล็งเห็นความไม่ชอบมาพากล และคิดว่าลูกค้ารายนี้คิดไม่ซื่อ จึงตัดสินใจไม่ยอมโอนเงินให้ ซึ่งก็นับว่าเขาคิดถูกแล้วที่ไม่ยอมโอนเงินไป เพราะสุดท้ายลูกค้ารายนี้ก็ไม่ยอมโผล่มารับของที่โรงแรมตามที่นัดหมายกันไว้ ทิ้งเจ้าของร้านไว้กับข้าวกล่องจำนวนมาก และบิลที่ไม่มีใครมาเคลียร์ทั้งนี้ ท้ายที่สุดทางร้าน A/S Fresh ก็ต้องยอมขาดทุน นำอาหารที่ถูกเทออเดอร์นี้มาขายต่อโดยลดราคาลงครึ่งหนึ่ง นอกจากนี้ยังพบว่าร้านดังกล่าวไม่ใช่เหยื่อเพียงรายเดียวของนายโอย โดยก่อนหน้านี้นายโอยก็ได้แกล้งสั่งอาหารราคา 300 ริงกิต หรือราว 2,200 บาท จากร้านอาหารอีกแห่งมาแล้ว พร้อมนัดหมายให้ไปส่งยังโรงแรมแห่งเดียวกัน และก็ไม่ยอมโผล่มารับของเช่นเดียวกัน จนทางร้านต้องนำอาหารเหล่านี้ไปแจกแก่เพื่อน ๆ และลูกค้าคนอื่น ๆ แทนขอบคุณข้อมูลจาก World of Buzz