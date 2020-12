ส่องแฮชแท็ก #หวัดดีเบล วลีฮอตสนั่นโซเชียล มาดูที่มาคืออะไร จะได้ไม่ตกเทรนด์ !

เปิดที่มาวลีเด็ดมาใหม่ หลังชาวโซเชียลแห่ทวีตข้อความพร้อมติดแฮชแท็ก #หวัดดีเบล กันสนั่นจนติดเทรนด์อันดับหนึ่ง













หลายคนอาจกำลังสงสัยกับวลีใหม่ล่าสุดที่โลกออนไลน์กำลังพูดถึงอยู่ในขณะนี้ ส่งผลให้แฮชแท็ก #หวัดดีเบล พุ่งทะยานติดเทรนด์ทวิตเตอร์ในไทยอันดับหนึ่งในวันนี้ (21 ธันวาคม 2563) กันเลยทีเดียว





ภาพจาก Instagram kittyumbs







ส่วนสาเหตุที่ทำให้แฮชแท็ก #หวัดดีเบล มีคนพูดถึงจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์นั้น สืบเนื่องมาจากหนุ่มกิต กฤตย์ จีรพัฒนานุวงศ์ นักร้องนำวง Three Man Down ได้มีการลงไอจีสตอรี่ว่า มีแฟนคลับคนหนึ่งไดเรกต์มาหา เพื่อขอให้ช่วยคิดประโยคแรกที่จะทักไปหาคนที่แอบชอบ ซึ่งหนุ่มกิตตอบว่า ให้ทักไปเลยว่า หวัดดีเบล

















ทั้งนี้ จากการตรวจสอบไปยังแฮชแท็ก #หวัดดีเบล พบว่ามีคนเข้ามารีวิวหลังใช้ทักหาคนที่แอบชอบด้วยประโยคนี้ "หวัดดีเบล" ซึ่งก็มีคนที่สมหวังได้รับคำตอบที่ตรงกับใจตัวเอง แต่ก็มีไม่น้อยเช่นกันที่ผิดหวัง



































ภาพจาก Instagram kittyumbs





สำหรับ หวัดดีเบล นั้น คือประโยคเริ่มต้นมิวสิกวิดีโอเพลง "ถ้าเธอรักฉันจริง" ของวง Three Man Down ซึ่ง เบลล์ เป็นชื่อของหนึ่งในตัวละครของเอ็มวีเพลงดังกล่าว ที่ตอนนี้มียอดวิวแล้วกว่า 8 ล้านวิวต่อมา หนุ่มกิต ได้ลงไอจีสตอรี่เขียนขยายความหมายว่าทำไมถึงบอกแฟนคลับว่าให้ทักคนที่แอบชอบว่า หวัดดีเบล เพราะเมื่อทักไปแบบนี้อีกฝ่ายจะงง และเมื่ออีกฝ่ายถามว่าทำไมถึงทักแบบนั้น ก็ให้รีบตอบไปว่า Three Man Down บอกว่าถ้าชอบใครแล้วอยากคุยด้วยให้บอกว่า หวัดดีเบล และถ้าอีกฝ่ายตอบกลับว่า หวัดดีเบล นั่นก็หมายความว่าอีกฝ่ายก็ชอบเราเหมือนกัน แต่หากอีกฝ่ายเงียบ หรือตอบแบบอื่นก็แสดงว่าแห้วนั่นเอง