ตัวแทนฟิสิกส์โอลิมปิก เอาบ้าง ! เปิดทีเด็ดคติประจำใจ คมไม่แพ้คณิตศาสตร์โอลิมปิก

ล่าสุด (15 กรกฎาคม 2564) เฟซบุ๊ก Olympic ipst จัดให้อีกหนึ่งชุดใหญ่ โดยคราวนี้เป็นคติประจำใจเด็ด ๆ จาก 5 นักเรียนตัวแทนการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (IPhO 2021) ในวันที่ 17 - 25 กรกฎาคม นี้ ซึ่งจะมีคติโดนใจอะไรบ้าง ต้องตามไปดู





เรียกว่าคติประจำใจของตัวแทนแข่งขันโอลิมปิกวิชาการในปีนี้ แต่ละทีมไม่มีใครยอมใครกันเลย นอกจากจะสร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้กับกองเชียร์แล้ว ก็ยังถือเป็นการทำให้บรรยากาศการแข่งขันไม่ตึงเครียดกับวิชาการเกินไปสำหรับเหล่านักเรียนตัวแทนด้วย





กำลังเป็นไวรัลที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์อย่างมาก หลังโลกโซเชียลมีการแชร์คติประจำใจของเหล่านักเรียนตัวแทนคณิตศาสตร์โอลิมปิก ที่อ่านครั้งแรกอาจจะฮา แต่อ่านไปอ่านมาความหมายกลับลึกซึ้งเกินคาด ดังเช่นคติของ น้องหยาง วรภาส ที่บอกว่า "ความพยายามอยู่ที่ไหน" ยิ่งพอมีการอธิบายความหมาย ก็ต้องร้องว้าวว่าคิดได้ยังไง เพราะล้ำมาก- นายภาธร อัมมวรรธน์ หรือ น้องบุ๋น จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ "In อ่านว่า ล็อก นะครับ"- นายวรากร เดชาวรานุภาพ หรือ น้องภีม จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา "คนที่ไม่เคยทำผิดพลาด คือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลย"- นายณฐกร ชัยเดชาภินันท์ หรือ น้องกันต์ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา "Visualize your SUCCESS and make it happen" (นึกภาพความสำเร็จของคุณ แล้วทำให้มันเกิดขึ้น)- นายธนดิศ เจริญรุจิจินต์ หรือ น้องเนม จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย "ไม่จำเป็นต้องแข่งขัน เพราะเรามันไม่ใช่ไก่"- นายณัฐกันต์ แสงนิล หรือ น้องข้าวปั้น จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ "ในวันที่เราล้ม เข่าเราจะถลอก"ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก Olympic ipst