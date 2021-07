แทบจมบาดาล จีนน้ำท่วมหนักสุดในรอบพันปี เด็กถูกขังใน รร. - ซ้ำร้าย รพ. ถูกตัดไฟ

เปิดภาพความเสียหาย เจิ้งโจวจมบาดาล ฝนฟ้าคะนองทำน้ำท่วมมณฑลเหอหนานหนักสุดในรอบ 1,000 ปี เดือดร้อนทุกภาคส่วน น้ำทะลักท่วมรถไฟใต้ดิน เด็กติดค้างอยู่ในโรงเรียน ซ้ำร้ายโรงพยาบาลถูกตัดไฟ ต้องเร่งอพยพผู้ป่วยหนัก

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เว็บไซต์เจแปนไทม์ส รายงานว่า มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน กำลังเผชิญวิกฤตจากอุทกภัยครั้งใหญ่ หลังเกิดพายุฝนฟ้าคะนองอย่างรุนแรงนับตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ปริมาณน้ำฝนที่หลั่งไหลเข้ามาทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน เขื่อนและอ่างเก็บน้ำไม่สามารถรองรับน้ำได้อีกต่อไป จนทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่หลายเมือง รวมถึงนครเจิ้งโจว ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด

ปริมาณน้ำฝนที่สะสมตั้งแต่ช่วงเย็นวันเสาร์ (17 กรกฎาคม) จนถึงคืนวันอังคาร (20 กรกฎาคม) มีมากถึง 617.1 มิลลิเมตร เกือบเท่าค่าเฉลี่ยน้ำฝนตลอดทั้งปีของเมืองซึ่งอยู่ที่ 640.8 มิลลิเมตร ขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยา ระบุว่าปริมาณน้ำฝนสะสมในขณะนี้นับว่าหนักที่สุดครั้งหนึ่งในรอบ 1,000 ปี



ขณะนี้ในเจิ้งโจว เมืองใหญ่ที่มีประชากรกว่า 12 ล้านคน มีผู้เสียชีวิตแล้ว 12 ราย เจ้าหน้าที่ทำการอพยพกว่า 100,000 ชีวิตไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้ว อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจีนยังคงจับตาสถานการณ์ภัยพิบัติในครั้งนี้อย่างต่อเนื่อง โดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีน ยอมรับว่าแม่น้ำหลายสายมีปริมาณน้ำอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวัง เขื่อนหลายแห่งแตกไปแล้ว บริการรถไฟบางแห่งต้องหยุดลง รวมถึงมีเที่ยวบินต่าง ๆ ถูกยกเลิก



นอกจากนครเจิ้งโจวจะมีสภาพเหมือนจมบาดาล น้ำยังท่วมสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินอย่างรวดเร็ว กระแสน้ำทะลักเข้าไปในขบวนรถไฟฟ้าที่มีผู้คนอัดแน่น จนเกิดภาพสะพรึงที่ยากจะพบเห็น นอกจากนี้พบว่ากู้ภัยต้องเร่งรุดช่วยเหลือนักเรียนและครู รวม 150 ชีวิต ซึ่งติดอยู่ในโรงเรียนอนุบาลตั้งแต่วันอังคาร (20 กรกฎาคม) เนื่องจากน้ำท่วม



อีกหนึ่งภาคส่วนที่ได้รับกระทบหนักนอกจากระบบการขนส่ง ก็คือโรงพยาบาลในพื้นที่ถูกน้ำท่วม โดยพว่าโรงพยาบาล The First Affiliated Hospital of Zhengzhou ซึ่งเป็นโรงพยาบาลใหญ่ขนาด 7,000 เตียง ต้องเผชิญวิกฤตจากกระแสไฟฟ้าถูกตัด ระบบสำรองไฟไม่สามารถใช้งานได้ เจ้าหน้าที่ต้องเร่งหาทางเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนักกว่า 600 ชีวิตไปยังสถานพยาบาลแห่งอื่นอย่างเร่งด่วน



ขอบคุณข้อมูลจาก เจแปนไทม์ส