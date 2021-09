เปิดที่มามีมพี่ล่ำเล่นเพลงแบ๊ว คนเมนต์ปั่น..วอนอย่าแซว ความจริงเป็นแบบนี้ !!

(11 กันยายน 2564) กลายเป็นมีมสุดโด่งดังบนโลกอินเทอร์เน็ต สำหรับมีมพี่บิ๊กสุดล่ำ เล่นกีตาร์ไฟฟ้า ดู ๆ แล้วต้องเพลงโหดชัวร์ ๆ แต่เมื่อลองกดไปดูกลับกลายเป็นเพลง "mary had a little lamb" ซึ่งคนไทยจะรู้จักกันในเพลง "นูมาลีเป็นลูกแมวเหมียวนั่นเอง" โดยคลิป " Learning How To Play Mary Had A Little Lamb. Please Don't Make Fun Of Me " ถูกปล่อยเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564 เล่นเอาขำกันทั้งโลกออนไลน์ เพราะความขัดแย้งกับลุคโหด ๆ และเพลงแบ๊ว ๆ