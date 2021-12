เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา Twitter สโมสรฟุตบอลเซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ทีมดังแห่งรัสเซีย @fczenit_en ได้เผยภาพเหล่านักฟุตบอลอุ้มน้องหมาแทนการจูงมือเด็กเข้าสนามก่อนเริ่มการแข่งขัน เนื่องในวันเฉลิมฉลองสัตว์เลี้ยงของประเทศรัสเซีย ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างสโมสรกับมูลนิธิ Russian Kynological Foundation ภายใต้โครงการ Dogs are better at home! ช่วยเหลือเหล่าน้องหมาจรจัดให้มีบ้านอยู่