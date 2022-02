คาเฟ่เก้าอี้หักขออภัยเหตุเข้าใจผิด ย้ำติดป้ายห้ามนั่งโต๊ะแล้ว แจงที่ผ่านมาไม่เคยเก็บเงินลูกค้า ด้านลูกค้าสาวปัดรับเงิน 500 คืน ชี้ยังไม่ได้รับคำขอโทษ ผิดหวังทั้งอายทั้งเจ็บ ไม่ขอไปร้านนี้อีก









จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง รีวิวประสบการณ์สุดผิดหวังหลังไปคาเฟ่แห่งหนึ่งที่ จ.ราชบุรี ตั้งใจจะไปนั่งถ่ายรูปริมน้ำ จึงขอพนักงานว่านำเก้าอี้ไปนั่งได้หรือไม่ พนักงานบอกว่าได้ แต่เมื่อนั่งไปแล้วเกิดหักจนตัวกระแทกพื้น รู้สึกอายมาก ต่อมาเธอกลับถูกผู้จัดการร้านเก็บค่าเสียหาย 500 บาท ทำให้เกิดความข้องใจว่าทำไมไม่ติดป้ายเตือน ได้คำตอบว่า ติด แต่ไม่ได้ติดทุกตัว จนกลายเป็นกระแสวิจารณ์อย่างหนักนั้น









เกี่ยวกับเรื่องนี้ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 แนวหน้า รายงานว่า น.ส.วชิราภรณ์ อายุ 32 ปี เจ้าของโพสต์ เปิดใจถึงเหตุการณ์นี้ว่า ก่อนหน้าเคยมาที่นี่ 3 ครั้ง วันเกิดเหตุเป็นวันเสาร์ ช่วง 09.00 น. เธอไปกับเพื่อนอีก 1 คน ตอนนั้นร้านเพิ่งจะเปิด เธอขึ้นไปถ่ายภาพตามจุดต่าง ๆ แต่เมื่อมาถึงทางเดินที่ยื่นออกไปในแม่น้ำ แต่พนักงานยังกางเก้าอี้ไม่เสร็จ จึงเดินไปสอบถามพนักงานว่าเก้าอี้ตัวนี้สามารถหยิบไปนั่งได้ใช่ไหม พนักงานตอบกลับว่าได้ จึงหยิบและนำไปกางตรงจุดที่จะถ่ายรูป ขณะที่กำลังจะนั่งลง เก้าอี้เกิดชำรุดจนก้นกระแทกพื้น ตอนนั้นอายมาก และได้ถามพนักงานคนเดิมว่าเก้าอี้ตัวนั่งได้จริง ๆ ใช่ไหม พนักงานตอบว่าใช่ และลูกค้าก็นั่งหักไปหลายตัวแล้ว ทำให้ตนถึงกับงง

หลังจากนั้น พนักงานมาถึงถ่ายรูปเก้าอี้ไป ต่อมาผู้จัดการมาถึง บอกว่า เก้าอี้มีค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าต้องจ่าย 500 บาท เธอจึงถามกลับไปว่าทำไมไม่ติดป้ายห้ามนั่ง แต่ทางผู้จัดการตอบว่า ติดค่ะลูกค้าแต่ติดไม่ทุกตัว ตอนนั้นรับว่าถามต่อไม่ถูก พยายามอธิบายว่าตนถามพนักงานแล้ว แต่ก็ต้องจ่ายเงินไปจำนวน 500 บาท เพราะทั้ง งง และ ตกใจ ทำอะไรไม่ถูก ซึ่งจ่ายให้จบ ๆ ไป









ลูกค้าผิดหวัง ร้านไร้คำขอโทษ ไม่รับเงินคืนและจะไม่ไปร้านอีก

หลังจากเหตุการณ์นี้ ยอมรับว่า รู้สึกผิดหวัง เพราะชอบบรรยากาศ ไปมา 3 รอบแล้ว แต่มาเจอครั้งนี้ ขอไม่กลับไปอีก เพราะคำขอโทษยังไม่มี แต่มาเรียกเก็บเงินเพิ่มเหมือนไม่ใส่ใจลูกค้า ยืนยันว่าพูดจริง พร้อมให้ร้านเปิดวงจรปิดได้เลย เพราะมั่นใจว่าถามพนักงานก่อนนำไปกางจริง ๆ มองว่าร้านควรจะเช็กว่าตัวไหนชำรุด หรือ ขาด หัก โชคดีที่เธอไม่หงายหลังตกลงไปในน้ำ หรือโดนเหล็กจากเก้าอี้ทิ่มแทง









ร้านชี้แจงเป็นเหตุเข้าใจผิด

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการสื่อสารผิดพลาด โดยพนักงานเสิร์ฟเข้าใจว่าลูกค้าจะนำเก้าอี้ย้ายไปนั่งอีกที่ พนักงานเสิร์ฟจึงแจ้งว่าสามารถย้ายได้ แต่ที่ลูกค้านำไปย้ายและนั่งนั้น เป็นโต๊ะปิกนิกไม่ใช่เก้าอี้ โดยโต๊ะปิกนิกขนาดเล็กใช้สำหรับวางภาชนะ จึงไม่สามารถรองรับน้ำหนักจากการนั่งได้ และทางร้านมีการติดป้ายห้ามนั่งไว้ที่โต๊ะปิกนิก เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้านั่งบนโต๊ะปิคนิค









เมื่อมีคอมเมนต์เพจร้านว่า น่าจะเคลียร์กันให้จบตั้งแต่อยู่ในร้านก่อนปรับ ดูเจตนาถ้าไม่ดราม่าจะคืนเงินหรือไม่นั้น ทางร้านตอบกลับว่า "แอดมินสอบถามทางสาขามาแล้วนะคะ ก่อนหน้านี้มีลูกค้าเข้าใจผิดและหยิบโต๊ะปิกนิกไปนั่งแล้วหักจริงค่ะ หลังจากนั้นก็แก้ปัญหาด้วยการติดป้ายห้ามนั่งไว้ค่ะ ซึ่งทางร้านไม่เคยเก็บเงินลูกค้าเลย และไม่เกิดเหตุการณ์นี้อีก จนกระทั่งวันเกิดเหตุซึ่งเป็นวันที่ฝนตก ทางร้านจึงไม่ได้จัดโต๊ะไว้ แต่ลูกค้าชี้ที่กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ที่วางหลบไว้ยังไม่ได้จัดเข้าที่ และถามพนักงานว่าขอเอาเก้าอี้ไปถ่ายรูปได้ไหม พนักงานเลยบอกว่าได้เพราะคิดว่าลูกค้าหมายถึงเก้าอี้จริง ๆ ค่ะ เพราะลูกค้ามาร้านหลายครั้งแล้ว แล้วน้องก็เลยเดินไปทำความสะอาดที่อื่นต่อ และไม่ทันสังเกตว่าที่ลูกค้าหยิบไปคือโต๊ะปิกนิกค่ะ"









โซเชียลชี้ แถลงไม่ค่อยเคลียร์





















ยอมรับว่า หลังเรื่องของเธอถูกแชร์ไป ร้านได้ DM ขอเลขบัญชีเพื่อจะโอนเงินคืน แต่เธอไม่ได้ส่งไป มองว่าร้านไม่มีการแสดงความจริงใจ ยังไม่มีการโพสต์ขอโทษ หรือ ขอโทษกับเธอโดยตรง ทั้งที่เธอเป็นฝ่ายต้องอายและเสียความรู้สึกมาก พร้อมย้ำว่าจะไม่กลับไปใช้บริการร้านดังกล่าวอีกขณะที่ เพจเฟซบุ๊ก POUR OVER LAB ออกมาโพสต์ยอมรับว่าเป็นคาเฟ่ที่ถูกลูกค้ารีวิวคอมเพลน ระบุว่า ทาง POUR OVER LAB สาขาราชบุรี ต้องขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอชี้แจงเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น ดังต่อไปนี้ทาง POUR OVER LAB ต้องขออภัยกับเหตุการณ์เข้าใจผิดครั้งนี้ด้วย ทางร้านจะนำเหตุการณ์ครั้งนี้ไปปรับปรุงเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอีก ยืนยันว่าได้ติดต่อประสานงานไปยังลูกค้าแล้วหลังคำชี้แจงจากคาเฟ่ดังกล่าว ปรากฏว่ามีคนเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นจำนวนมาก บางส่วนมองว่า ร้านพยายามอธิบายเหมือนไม่ได้จะขอโทษกับเหตุการณ์นี้ ดูไม่ค่อยน่าประทับใจกับลูกค้าผู้เสียหาย และเรื่องสำคัญที่สุดคือการเก็บค่าเสียหายลูกค้า 500 บาท แต่กลับไม่มีการชี้แจงอะไรใส่ส่วนนี้