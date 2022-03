หนุ่มโดนหมอปลาฟ้อง หลังบอกใช้ป้ารัตนาเป็น Human Zoo สร้างคอนเทนต์ ยันสู้คดีสุดใจ

ล่าสุด วันที่ 30 มีนาคม 2565 เฟซบุ๊ก โหลกแดง in the Multiverse of Madness มีการโพสต์เล่าเรื่องราวของผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ที่ตั้งข้อสงสัยว่า การที่หมอปลาพาป้ารัตนามาออกรายการ มีการเอาก้านมะยมตีป้ารัตนา ทำให้คนดูหัวเราะชอบใจ ทำแบบนี้มันเข้าข่ายสวนสัตว์มนุษย์หรือไม่