ผอ. UDDC เดินหน้าไม่ปรานี แจ้งจับ THE METTAD ใส่ความปมสร้างคลองช่องนนทรี

ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง แจ้งความเพจ THE METTAD ข้อหาหมิ่นประมาท หลังโพสต์ให้ข้อมูลว่าเป็นผู้ออกแบบคลองช่องนนทรี ทำคนเข้าใจผิดจนถูกเมนต์ด่า แถมกล่าวหาเป็นทีมงานชัชชาติ สิทธิ์พันธุ์

เมื่อวานนี้ (24 พฤษภาคม 2565) เพจเฟซบุ๊ก UDDC - Urban Design and Development Center รายงานว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาฯ เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเพจเฟซบุ๊ก THE METTAD ในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 ประกอบมาตรา 328 สืบเนื่องจากเพจเฟซบุ๊ก THE METTAD ได้มีการโพสต์ข้อความให้ข้อมูลเท็จว่า UDDC เป็นผู้ออกแบบโครงการคลองช่องนนทรี สร้างความเข้าใจผิดจนทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงโดยพบว่าเพจเฟซบุ๊ก THE METTAD โพสต์ให้ข้อมูลโดยมีเจตนาให้สาธารณชนเข้าใจว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล เป็นทีมทำงานของ อ.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ และอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับอดีตผู้ว่าอัศวิน ขวัญเมือง เนื่องด้วยเพจมีผู้ติดตามมากกว่า 200,000 คน ทำให้ผู้ที่ติดตามข้อมูลในเพจบางกลุ่ม เข้าใจผิดและด่าทอ รวมทั้งแสดงความคิดเห็นในทางที่เสื่อมเสียแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล และศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาฯ