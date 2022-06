อย่างพีค ! ร้านบุฟเฟ่ต์ โพสต์ภาพลูกค้า รับลูกกฎหมาย PDPA ก็สู้ชีวิตไปเลยสิคะ

เกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เฟซบุ๊ก BEEF MORE MORE buffet โคขุน บุฟเฟ่ต์ ย่างเนยและชาบู บ้านฉาง ระยอง ได้โพสต์ภาพรีวิวร้านและขอบคุณลูกค้าที่มาอุดหนุน แต่ทว่าทางร้านกลับเบลอหน้าบุคคลในร้านทุกคน เรียกได้ว่าเห็นเพียงอาหารบนโต๊ะเท่านั้น พร้อมแคปชั่นว่า "ร้าน Beef More More buffet ต้องขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านค่ะ #ปกติทางร้านถ่ายรูปก้อขออนุญาตลูกค้าก่อนทุกครั้งนะคะ #กลัวแล้วค่าาา((จงใจถ่าย เพื่อใช้ในการพาณิชย์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ กลัวค่ะ เบลอไว้ก่อน))"