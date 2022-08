ล่าสุด วันที่ 28 สิงหาคม 2565 เฟซบุ๊ก โหลกแดง in the Multiverse of Madness มีการแคปข้อความ Instagram Story ที่คาดว่าเป็นของผู้เสียหาย ระบุชัดเจนว่า หากใครแจ้งเบาะแสของ นัตตี้ Nutty’s Diary มาได้ว่าอยู่ที่ไหน ตนมีรางวัลนำจับ 1 ล้านบาทถ้วน พร้อมกับย้ำตัวเลข 1 ล้านบาท ว่าตนมีพร้อมจ่ายจริง