แก๊งลูกค้าเช็กบิลค่าอาหาร-เหล้า 17,000 ชาวเน็ตอึ้งค่าน้ำเปล่า สั่งมากินหรือสั่งมาอาบ

แก๊งลูกค้าแทบสร่างเมา เช็กบิลค่าอาหาร-เหล้า โดนไป 17,000 บาท ด้านชาวเน็ตอึ้ง ไม่รู้จะตกใจอะไรก่อนดี ค่าเหล้า 4,000 ค่าน้ำเปล่า 1,800 นี่สั่งมากินหรือสั่งมาอาบกันเหรอคะ



กลายเป็นประเด็นในโลกออนไลน์ วันที่ 19 กันยายน 2565 เมื่อ เฟซบุ๊ก โหลกแดง in the Multiverse of Madness ได้โพสต์ภาพบิลค่าอาหารและค่าเหล้าของกลุ่มลูกค้าที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง เช็กบิลมาเจอราคารวมเข้าไปแทบสร่างเมากันเลยทีเดียว ระบุว่า "บิล 17,000 บาท ไม่ตกใจเท่าน้ำเปล่า 30 ขวด สั่งมาอาบกันเหรอคะ"