นักแสดงสาวเปิดอก เป็นนักว่ายน้ำเกือบติดทีมชาติ แต่โดนคัดออก เหตุอกใหญ่เกิน

เฉินเสี่ยวอวิ๋น นักแสดงสาวเปิดอก เคยเป็นนักว่ายน้ำเกือบติดทีมชาติ แต่โดนคัดออก เพราะหุ่นสะบึมเกิน











วันที่ 18 เมษายน 2566 เว็บไซต์เน็กซ์แอปเปิล เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ เรื่องราวของเฉินเสี่ยวอวิ๋น นักแสดงสาวจันวัย 33 ปี ได้กลายเป็นประเด็นที่พูดถึงบนสังคมออนไลน์ ภายหลังจากเธอไปปรากฏตัวในรายการวาไรตี้ Supernova National Games ร่วมลงแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ จนได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันว่ายน้ำ 50 เมตร ไม่เพียงแค่ใบหน้าและรูปร่างของเธอที่น่าดึงดูด แต่ลีลาความสามารถในการว่ายน้ำที่น่าทึ่งของเธอนั้น ยังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก





โดยในรายการดังกล่าว เผยให้เห็นว่า นักแสดงสาวรายนี้ได้ลงแข่งขันในชุดว่ายน้ำแบบวันพีซ แม้เธอจะไม่ได้แต่งหน้า เผยให้เห็นหน้าสด แต่ผิวขาวออร่าของเธอก็โดดเด่นเป็นที่สะดุดตามาก โดยเฉพาะตอนที่เธอพยุงตัวเองขึ้นจากสระ ทำให้ผู้ชมได้เห็นเรือนร่างที่งดงาม จนหลายคนชื่นชอบประทับใจ แต่ในขณะเดียวเบื้องหลังเรื่องราวเกี่ยวกับทักษะการว่ายน้ำของเธอก็กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงไม่น้อย













ในที่สุด เฉินเสี่ยวอวิ๋นจึงตัดสินใจยุติเส้นทางในวงการกีฬา แล้วเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส หันมาเอาดีทางวงการบันเทิง ในปี 2549 เธอได้เข้าเรียนที่ Central Academy of Drama ก่อนที่จะจบการศึกษาและเริ่มต้นเส้นทางการแสดง จนกระทั่งประสบความสำเร็จ โดยเฉินเสี่ยวอวิ๋นได้รับความนิยมและกลายเป็นนักแสดงซึ่งเป็นที่รู้จักจากบทบาท หรุ่ยซิน สาวใช้ในซีรีส์เรื่องหรูอี้ จอมนางเคียงบัลลังก์ (Ruyi's Royal Love in the Palace) ในปี 2561 ปัจจุบันเธอเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงมีผลงานซีรีส์หลายเรื่อง และได้รับเชิญจากรายการวาไรตี้มากมายในจีน











ครั้งหนึ่งเฉินเสี่ยวอวิ๋นเคยกล่าวว่า รูปร่างของเธอทำให้เธอรู้สึกต่ำต้อย แต่ภายหลังเธอตระหนักว่า "ร่างกายเป็นของขวัญจากพ่อแม่ และควรได้รับการทะนุถนอม การมีหุ่นที่ดีไม่ใช่เรื่องผิด หากคุณ ใช้มันให้เป็นประโยชน์ คุณสามารถประสบความสำเร็จในอาชีพได้"











ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น เฉินเสี่ยวอวิ๋น เผยว่า อดีตเธอเคยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำ เธอชื่นชอบการว่ายน้ำมาตั้งแต่เด็ก เธอกระตือรือร้นและฝึกฝนอย่างหนักจนเกือบจะได้รับคัดเลือกติดทีมชาติ แต่สุดท้ายวันหนึ่ง เธอก็โดนโค้ชเรียกไปคุยและบอกกับเธอตามตรงว่า รูปร่างของเธอเป็นอุปสรรคต่อการว่ายน้ำ หน้าอกของเธอใหญ่เกินไป ทำให้ "มีแรงต้านในน้ำมากเกิน" พร้อมทั้งแนะนำให้เธอออกจากทีมแข่งว่ายน้ำไปเอาดีทางด้านอื่น ที่สามารถใช้ทักษะของเธอให้เกิดประโยชน์อย่างไรก็ตาม ชุดที่นักแสดงสาวใส่ในแข่งขันว่ายน้ำในรายการวาไรตี้ดังกล่าว ได้จุดประเด็นให้เกิดการถกเถียงบนโลกออนไลน์ โดยมีผู้คนบางส่วนมองว่าชุดของเธอนั้นดูเซ็กซี่มากเกินไป และดูเหมือนตั้งใจที่จะโชว์ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น จากในรายการจะเห็นว่า เฉินเสี่ยวอวิ๋นค่อนข้างที่จะระมัดระวังตัว หากไม่นับตอนที่อยู่ในน้ำที่เธอตั้งใจแข่งขัน ตอนที่เธอขึ้นมาบนฝั่งเธอก็จะเอามือปิดหน้าอกเอาไว้ขอบคุณข้อมูลจาก เน็กซ์แอปเปิล