สาวเตือนใจคนรักชาไข่มุก กินมากไประวังขิต หลังโซ้ยไข่มุกจนเข้าห้องฉุกเฉิน

สาวแชร์ประสบการณ์สะพรึง ปวดท้องรุนแรง ต้องเข้าห้องฉุกเฉินเพราะไข่มุก เตือนใจคนรักชาไข่มุก พบหลายคนร่วมแชร์ประสบการณ์ ขิตเพราะไข่มุกมาหลายเคส

















โดย อแมนดา ได้เผยผ่านคลิป TikTok @amandarin0ranges ซึ่งเป็นไวรัลมีคนเข้าชมกว่า 7 แสนวิว ระบุว่า "555 ฉันต้องเข้าห้องฉุกเฉินเพราะกินไข่มุกมากเกินไป" พร้อมโชว์ภาพของตัวเองที่อยู่บนเตียงในโรงพยาบาล











สิ่งที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวสร้างความตกใจและประหลาดใจแก่ชาวเน็ตจำนวนมาก เพราะไม่มีใครคาดคิดว่าไข่มุกที่อยู่ในเครื่องดื่มจะมีอันตรายต่อสุขภาพขนาดนั้น อย่างไรก็ตาม อแมนดาได้เข้ามายืนยันว่า สิ่งที่เลวร้ายจริง ๆ นั้นไม่ใช่ตัวไข่มุก แต่เป็นเพราะปริมาณที่กินเข้าไปต่างหาก











และผลจากการกินไข่มุกเข้าไปปริมาณมาก โดยที่ส่วนใหญ่เป็นการกลืนลงไปทั้งเม็ดโดยไม่เคี้ยว สุดท้ายก็ทำให้เธอเกิดอาการปวดท้องรุนแรง มีเลือดไหลออกจากก้น จนต้องตัดสินใจมาห้องฉุกเฉินเพื่อรับการรักษาในที่สุด















ทางด้านชาวเน็ตก็พากันคอมเมนต์ด้วยความตกใจ เมื่อได้รู้ว่าหญิงสาวกลืนไข่มุกลงท้องไปโดยไม่เคี้ยว และกินไข่มุกเต็ม ๆ แก้วเข้าไปทั้งแก้ว แต่ขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตอีกหลายคนที่ยอมรับว่าเคยเจอประสบการณ์คล้ายคลึงกับอแมนดามาก่อน ซึ่งเป็นอะไรที่เลวร้ายมาก ๆ





























สำหรับเส้นทางการบริโภคไข่มุกของหญิงสาว เริ่มจากวันที่ 3 มิถุนายน เมื่อเธอได้ถ่ายคลิปตัวเองขณะดื่มไข่มุกเต็ม ๆ แก้วขนาดใหญ่ และเข้ามาคอมเมนต์อธิบายหลังจากนั้นว่า เธอทำงานอยู่ที่ร้านชาไข่มุกแห่งหนึ่ง ซึ่งมีโควตาให้พนักงานรับเครื่องดื่มได้ฟรี 2 แก้วต่อกะทำงาน เธอทำงานที่ร้านมา 3 วันติดต่อกัน ทำให้กินไข่มุกเข้าไปจำนวนมาก รวมถึงไข่มุกแก้วใหญ่ ๆ ทั้งแก้วที่เธอนำกลับมาบ้านด้วยทั้งนี้ อแมนดาอธิบายในเวลาต่อมา ยอมรับว่าหลังเลิกงาน เธอก็ได้นำไข่มุกที่ต้มสุกแล้วแก้วใหญ่ ๆ กลับมาบ้านด้วย และตัดสินใจดูดไข่มุกเข้าไปทั้งหมด เพราะเธอไม่อยากทิ้งไปให้เสียของ แต่นั่นกลับเป็นการกระทำโง่ ๆ เธอจึงอยากเตือนคนอื่น ๆ ไม่ให้ทำอะไรโง่ ๆ เช่นนั้น"บอกตรง ๆ ว่าสิ่งนี้ก็เคยเกิดขึ้นกับฉันเมื่อปีที่แล้ว และต้องอยู่ในโรงพยาบาลถึง 10 วัน""ตอนที่ฉันทำงานอยู่ร้านชาไข่มุก ฉันก็จะนำไข่มุกต้มแล้วที่เหลือกลับมาบ้าน และกินทั้งหมดเข้าไปรวดเดียวเหมือนกัน ทำให้ฉันปวดท้องรุนแรงมาก""มันเคยเกิดขึ้นกับฉันครึ่งหนึ่ง เป็น 3 วันที่เลวร้ายที่สุดเลย"ขอบคุณข้อมูลจาก In The Know