ถึงกับยืนงงในห้อง นักเรียนรวมหัวกันแกล้งครู ถามประโยคไหนถูก ก่อนที่จะ...

ผู้ใช้ TikTokได้เผยโมเมนต์ฮา ๆ ระหว่างที่ครูต่างชาติ สอนภาษาอังกฤษนักเรียน มีคนหนึ่งถามครูว่า ประโยคไหนถูกต้อง You is sleep หรือ You are sleep พอครูพูดว่า You are sleep เท่านั้นแหละ ปิดไฟนอนกันทั้งห้องเรียน เตรียมผ้าห่มมาพร้อม รวมหัวกันแกล้งขนาดนี้ ครูถึงกับทำตัวไม่ถูกเลยทีเดียว