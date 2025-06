เริ่มแล้ว ! เปิดฉากเวทีประกวดวงดนตรีสุดยิ่งใหญ่ระดับประเทศ กับรายการ THE POWER BAND 2025 SEASON 5 การประกวดวงดนตรีสากลประจำปี 2568 รอบโซนนิ่งแสดงสด สนามแข่งขันแรก ประเดิมที่จังหวัดขอนแก่น ภายใต้คอนเซ็ปต์ MUSIC CREATES MORE POSSIBILITIES พลังดนตรี เป็นไปได้ ไม่สิ้นสุด ซึ่งจัดขึ้นโดย คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย 8 ค่ายเพลงชั้นนำ ประกอบด้วย Muzik Move, Smallroom, LOVEiS Entertainment, What The Duck, Warner Music Thailand, XOXO Entertainment, YUPP! Entertainment และ Universal Music Thailand เพื่อผลักดันพลังคนดนตรีรุ่นใหม่ สู่การแจ้งเกิดบนเส้นทางศิลปินมืออาชีพ โดยในปีนี้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นมัธยมศึกษา สุดยอดวงดนตรีระดับมัธยมฯ (High School Class) และรุ่นบุคคลทั่วไป เส้นทางสู่ศิลปินมืออาชีพ (Professional Class : Road to Artist) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ ขอนแก่น