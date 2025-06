ไขปริศนา Made in PRC คืออะไร ผลิตจากที่ไหน เดี๋ยวนี้เขาอัปเกรดแล้ว

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ผู้บริโภค



เวลาสั่งสินค้าต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ของกิน มักจะมีการระบุไว้ที่ตัวสินค้าอยู่เสมอว่า Made in ประเทศอะไร เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในตัวสินค้า

Made in China ในเมืองไทยน่าจะคุ้นตากันดีอยู่แล้วล่ะ แต่ในสินค้าบางตัวก็จะมี Made in PRC ซึ่งความจริงแล้วมันก็เหมือนกันแหละ แล้วทำไมมันไม่ China ไปให้หมดเลยล่ะ ถูกม่ะ





ซึ่ง Made in PRC ส่วนใหญ่จะเจอในประเทศแถบตะวันตก อย่างเช่น อเมริกา เพราะคนอเมริกาไม่น้อยที่แอนตี้ China เลยไม่ใช้มันซะเลย ส่วนในไทยก็มีนะ PRC แต่ยังน้อยมาก ๆ ถ้าเทียบกับ China

เอาเป็นว่าหากผู้บริโภคเจอ Made in PRC ก็จำไว้เลยว่ามันก็ Made in China คือกัน แค่เป็นการยกระดับภาพลักษณ์เท่านั้นเองสู











ล่าสุด วันที่ 25 มิถุนายน 2568 เฟซบุ๊ก ผู้บริโภค มีการโพสต์ภาพสินค้าชิ้นหนึ่ง เขียนประเทศที่ผลิตไว้วว่า Made in PRC ทำเอาคนงงว่า ประเทศนี้มันมีด้วยหรือ ซึ่งทางเพจอธิบายว่า สินค้าชิ้นนี้ผลิตที่ไหนคืองี้ในบางประเทศในตะวันตก (หรือแม้แต่ในไทย) พอเห็นคำว่า Made in China ก็จะมองว่าของคุณภาพไม่ดีไปก่อนแล้วและบางที่ยังยี้กับของที่มาจากตรงนี้ด้วยมันก็เลยถูกรีแบรนด์ใหม่เพื่อลบความคิดเหล่านี้เป็น Made in PRC ที่ย่อมาจาก Made in People's Republic of China พร้อมกับสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้มันดูดีกว่าเดิมแต่บางสินค้าก็ฉลาด รู้แหละว่าผลิตที่ China แต่จะมีคำนำหน้าว่า Designed by...., assemble in China เพื่อให้รู้ว่า กูออกแบบที่นี่นะเว้ย แค่ผลิตที่จีนเท่านั้นแหละ สบายใจได้ประมาณนี้รับทราบนะ