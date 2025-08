รวมแคปชั่นวันแม่ 2568 สุดน่ารัก กวน ๆ ฮา ๆ พร้อมคำคมซึ้ง ๆ ที่คุณแม่ต้องยิ้ม

วันแม่ปีนี้อย่ามัวเงียบ ! มาเลือกแคปชั่นวันแม่ 2568 หลากหลายสไตล์ ซึ้งก็มี ฮาก็มา โพสต์ปุ๊บแม่ยิ้มปั๊บ

20 แคปชั่นซึ้งสำหรับบอกรักแม่

20 แคปชั่นวันแม่ อ้อน ๆ ซึ้ง ๆ โพสต์เมื่อไหร่แม่ก็ยิ้ม

20 แคปชั่นวันแม่ฮา ๆ กวน ๆ ชวนให้ยิ้ม

20 แคปชั่นวันแม่ หาลูกเขย / ลูกสะใภ้ ให้แม่ สำหรับคนโสดโพสต์อ่อยเบา ๆ

แคปชั่นวันแม่ภาษาอังกฤษ บอกรักแบบอินเตอร์ พร้อมคำแปล

81. To the best mum in the world, happy Mother’s Day! Hope you have the happiest of days.

ถึงคุณแม่ที่ดีที่สุดในโลก สุขสันต์วันแม่ หวังว่าแม่จะมีวันที่มีความสุขมาก ๆ

82. Happy Mother’s Day ! Blessings of health, wealth, and endless love this day and always. Much love to you, Mom.

สุขสันต์วันแม่ ขอให้แม่มีสุขภาพกายแข็งแรง ร่ำรวย และเต็มไปด้วยความรักตลอดไป หนูรักคุณแม่มาก

83. Have a wonderful Mother’s Day. Mum! I love you more than words can say.

สุขสันต์วันแม่ หนูขอให้คุณมีวันแม่ที่ยอดเยี่ยม หนูรักคุณแม่มาก

84. Happy Mother’s Day from your favorite child.

สุขสันต์วันแม่จากลูกคนโปรด

85. I’m proud to be your kid. Happy Mother’s Day !

หนูภูมิใจที่ได้เป็นลูกของคุณแม่ สุขสันต์วันแม่

86. Happy Mother’s Day to the greatest mom in the universe !

สุขสันต์วันแม่แก่คุณแม่ผู้ยิ่งใหญ่ในจักรวาล

87. Thank you for always being there, Mom. Happy Mother’s Day !

ขอบคุณแม่ที่อยู่เคียงข้างฉันเสมอมา สุขสันต์วันแม่

88. To my mom, Thank you for always believing in me. I love you.

ถึงแม่ของฉัน ขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวฉันเสมอมา ฉันรักคุณแม่

89. Thanks for everything, mum. I’ll never forget how much you’ve done for me. Wishing you a very special Mother’s Day.

ขอบคุณแม่สำหรับทุกสิ่ง ฉันจะไม่มีวันลืมสิ่งที่แม่ทำเพื่อฉัน ขออวยพรให้แม่มีวันที่พิเศษมาก

90. There are a lot of mothers in the world, but you are without a doubt the best. Happy Mother’s day!

มีแม่หลายคนในโลกนี้ แต่ไม่ต้องสงสัยอะไรเลย แม่คือผู้ที่ดีที่สุด สุขสันต์วันแม่

91. Thank you my dear mom for always watching my back and giving me proper advice. I love you. Happy Mother’s Day !

ขอบคุณแม่ที่รักที่คอยดูแลฉันและให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ฉันมาโดยตลอด ฉันรักคุณแม่ สุขสันต์วันแม่

92. No matter how old I become, I will never shy away from saying I Love You mom !

ไม่ว่าฉันจะโตขนาดไหน ฉันก็จะไม่อายที่จะบอกว่ารักแม่

93. Every day I feel so lucky to call you my Mom. Enjoy today, you deserve it !

ทุกวันฉันรู้สึกโชคดีมากที่ได้เรียกคุณว่าแม่ ขอให้มีความสุข แม่สมควรได้รับสิ่งดี ๆ

94. You are the one who knows me inside out. I admire and love you more than you’ll ever know. Have a wonderful Mother’s Day !

แม่คือคนที่เข้าใจฉันดีที่สุดในโลก ฉันชื่นชมและรักแม่มากกว่าที่แม่รู้ ขออวยพรให้แม่มีวันแม่ที่ดี

95. Thank you for every hug, word of encouragement, and acts of love you’ve given me. Happy Mother’s Day !

ขอบคุณแม่สำหรับทุก ๆ การกอด กำลังใจ และความรักที่มอบให้ สุขสันต์วันแม่

96. Thanks for being a great mum! I will always be thankful for all the love and support you’ve given us growing up. I love you mum !!

ขอบคุณที่เป็นแม่ที่ดีเช่นนี้ หนูจะขอบคุณเสมอสำหรับความรักและการสนับสนุนทั้งหมดที่แม่มอบให้พวกหนูเติบโตขึ้นมา รักแม่

97. The love that you have given me has no boundaries. I want you to know that it is the same from me. My love for you has no limits. Happy Mother’s day !

ความรักที่แม่มีให้ฉันนั้นไร้ขีดจำกัด ฉันอยากให้แม่รู้ว่าความรักที่ฉันมีต่อแม่นั้นไม่มีขีดจำกัดเช่นกัน ฉันรักคุณแม่มาก สุขสันต์วันแม่

98. Because of you, I am me. Happy Mother’s Day !

เพราะมีคุณแม่ จึงทำให้ฉันเป็นฉันในวันนี้ สุขสันต์วันแม่

99. Mom, you are my first and only best friend. Wishing you a very happy Mother’s Day.

แม่เป็นเพื่อนคนแรกและคนเดียวของฉัน ฉันขอให้คุณมีความสุขมากในวันแม่

100. Thank you for always supporting me in my good and bad times and for giving the right suggestions to me. Happy Mother’s Day !

ขอบคุณแม่ที่คอยช่วยเหลือฉันตลอดเวลาทั้งสุขและทุกข์และให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ฉันเสมอ สุขสันต์วันแม่