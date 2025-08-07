เกิดเหตุระทึก สะพานแขวนจุดชมวิวชื่อดังในจีนพังถล่ม ส่งผลให้นักท่องเที่ยวร่วงตกน้ำ และติดบนสะพาน เสียชีวิตสลด 5 ราย บาดเจ็บ 24 ราย
ภาพจาก Weibo
วันที่ 7 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์มิเรอร์มีเดีย รายงานว่า เกิดเหตุระทึกในพื้นที่จุดชมวิวเซียต้า ที่มีชื่อเสียงในเขตจ้าวซู่ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของซินเจียง ประเทศจีน เมื่อเชือกของสะพานแขวนขาดอย่างกะทันหัน ทำให้นักท่องเที่ยวบางส่วนตกลงไปในแม่น้ำไหลเชี่ยวเบื้องล่าง จนส่งผลให้มีผู้เคราะห์ร้ายเสียชีวิต 5 ราย และบาดเจ็บ 24 ราย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของวันที่ 6 สิงหาคม ที่ผ่านมา จากคลิปวิดีโอที่นักท่องเที่ยวบันทึกช่วงเวลาเกิดเหตุเอาไว้ได้ แสดงให้เห็นว่า เชือกสายหลักที่ยึดโยงตัวสะพานแขวนเกิดขาด ทำให้พื้นสะพานเอียงไปด้านข้างอย่างรวดเร็ว ซึ่งในขณะนั้นมีนักท่องเที่ยวอยู่บนสะพานจำนวนมาก
นักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งลื่นล้มและติดอยู่บนสะพาน ในขณะที่บางรายตกลงมายังพื้นด้านล่าง และอีกส่วนตกลงไปยังแม่น้ำ โดยนักท่องเที่ยวผู้ประสบเหตุต่างอยู่ในความตื่นตระหนกหวาดกลัว มีทั้งหมอบลงเพื่อรอการช่วยเหลือ ส่วนบางรายที่ตกลงไปในน้ำก็พยายามดิ้นรนเพื่อขึ้นฝั่งท่ามกลางกระแสน้ำเชี่ยวกราก
ภาพจาก Weibo
เหตุการณ์นี้สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้คน และที่น่าตกใจยิ่งไปกว่านั้นคือ สะพานแขวนแห่งนี้เคยเกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้มาแล้ว เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 โดยเชือกหลักได้รับความเสียหาย ทำให้สะพานเอียงและมีนักท่องเที่ยวตกลงมา ซึ่งในขณะนั้น ทางเขตพื้นที่ชมวิวได้ให้คำมั่นว่าจะดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มงวดและพัฒนาแผนบำรุงรักษา และหลังจากนั้นเพียง 1 ปี กลับเกิดเหตุซ้ำอีกจนทำให้มีผู้เสียชีวิต ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความประมาทเลินเล่อของฝ่ายบริหาร
โดยในขณะนี้ พื้นที่จุดชมวิวดังกล่าวได้ปิดการเข้าถึงจากบุคคลภายนอก และห้ามไม่ให้ยานพาหนะเข้าพื้นที่ โดยคาดว่ากำลังอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภาพจาก Weibo
ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media