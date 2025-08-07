HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ระทึกขวัญ สะพานแขวนจุดชมวิวชื่อดังในจีนพังถล่ม นักท่องเที่ยวร่วงน้ำ ดับสลด 5 ราย เจ็บอื้อ

 
             เกิดเหตุระทึก สะพานแขวนจุดชมวิวชื่อดังในจีนพังถล่ม ส่งผลให้นักท่องเที่ยวร่วงตกน้ำ และติดบนสะพาน เสียชีวิตสลด 5 ราย บาดเจ็บ 24 ราย 

สะพานแขวนเชือกขาด นักท่องเที่ยวดับ
ภาพจาก Weibo 

             วันที่ 7 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์มิเรอร์มีเดีย รายงานว่า เกิดเหตุระทึกในพื้นที่จุดชมวิวเซียต้า ที่มีชื่อเสียงในเขตจ้าวซู่ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของซินเจียง ประเทศจีน เมื่อเชือกของสะพานแขวนขาดอย่างกะทันหัน ทำให้นักท่องเที่ยวบางส่วนตกลงไปในแม่น้ำไหลเชี่ยวเบื้องล่าง จนส่งผลให้มีผู้เคราะห์ร้ายเสียชีวิต 5 ราย และบาดเจ็บ 24 ราย 

             เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของวันที่ 6 สิงหาคม ที่ผ่านมา จากคลิปวิดีโอที่นักท่องเที่ยวบันทึกช่วงเวลาเกิดเหตุเอาไว้ได้ แสดงให้เห็นว่า เชือกสายหลักที่ยึดโยงตัวสะพานแขวนเกิดขาด ทำให้พื้นสะพานเอียงไปด้านข้างอย่างรวดเร็ว ซึ่งในขณะนั้นมีนักท่องเที่ยวอยู่บนสะพานจำนวนมาก 

             นักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งลื่นล้มและติดอยู่บนสะพาน ในขณะที่บางรายตกลงมายังพื้นด้านล่าง และอีกส่วนตกลงไปยังแม่น้ำ โดยนักท่องเที่ยวผู้ประสบเหตุต่างอยู่ในความตื่นตระหนกหวาดกลัว มีทั้งหมอบลงเพื่อรอการช่วยเหลือ ส่วนบางรายที่ตกลงไปในน้ำก็พยายามดิ้นรนเพื่อขึ้นฝั่งท่ามกลางกระแสน้ำเชี่ยวกราก

สะพานแขวนเชือกขาด นักท่องเที่ยวดับ
ภาพจาก Weibo 

             รายงานของสื่อท้องถิ่นระบุว่า จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้ประสบเหตุลื่นล้มบนสะพานจำนวนทั้งหมด 29 ราย ในจำนวนนี้ เสียชีวิต 5 ราย และบาดเจ็บ 24 ราย โดยบาดเจ็บสาหัส 2 ราย และบาดเจ็บเล็กน้อย 22 ราย เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งเข้าช่วยเหลือและพาส่งโรงพยาบาล เพื่อตรวจร่างกายและรับการรักษา โดยเบื้องต้นพบว่าปลอดภัยแล้ว 

             เหตุการณ์นี้สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้คน และที่น่าตกใจยิ่งไปกว่านั้นคือ สะพานแขวนแห่งนี้เคยเกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้มาแล้ว เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 โดยเชือกหลักได้รับความเสียหาย ทำให้สะพานเอียงและมีนักท่องเที่ยวตกลงมา ซึ่งในขณะนั้น ทางเขตพื้นที่ชมวิวได้ให้คำมั่นว่าจะดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มงวดและพัฒนาแผนบำรุงรักษา และหลังจากนั้นเพียง 1 ปี กลับเกิดเหตุซ้ำอีกจนทำให้มีผู้เสียชีวิต ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความประมาทเลินเล่อของฝ่ายบริหาร 

             โดยในขณะนี้ พื้นที่จุดชมวิวดังกล่าวได้ปิดการเข้าถึงจากบุคคลภายนอก และห้ามไม่ให้ยานพาหนะเข้าพื้นที่ โดยคาดว่ากำลังอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สะพานแขวนเชือกขาด นักท่องเที่ยวดับ
ภาพจาก Weibo 




ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ระทึกขวัญ สะพานแขวนจุดชมวิวชื่อดังในจีนพังถล่ม นักท่องเที่ยวร่วงน้ำ ดับสลด 5 ราย เจ็บอื้อ โพสต์เมื่อ 7 สิงหาคม 2568 เวลา 15:50:30 4,433 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ปราสาทตาเมือนธม เที่ยววันแม่ ไทย กัมพูชา รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ว่างงานประกันสังคม วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิทัย รัตนากร วันหยุดเดือนสิงหาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ วันแม่แห่งชาติ 2568 กองกำลัง BHQ คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปราสาทตาควาย เงินเดือนข้าราชการ 2568 ปฏิทิน 2568 ร.31 เที่ยวไทยคนละครึ่ง 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย