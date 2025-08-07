ช่องส่องผี ขอความเป็นธรรม ! หลังถูกโยงข่าว หมอบี เคลียร์ปมเงินบริจาค ยันไม่มีโกง

รายการช่องส่องผี ขอความเป็นธรรม หลังถูกโยงกับข่าว หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ชี้ประเด็นถูกสงสัยเรื่องเงินบริจาค พิสูจน์แล้วว่าไม่มีโกง ย้อนเล่าตอนนั้น จากกำลังดัง กลายเป็นชื่อเสีย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ช่องส่องผี Fanpage
เป็นประเด็นที่สังคมกำลังจับตา กรณีแฉบุคคลดังในวงการคนมีญาณ ก่อนจะมีการพุ่งเป้าไปที่ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ กับข้อสงสัยว่ามีญาณจริงไหม ประวัติจริงหรือเปล่า อีกทั้งยังมีเรื่องโลก 4 ใบ กับประเด็นนำเงินวัดมาใช้ส่วนตัว ซึ่งหลายคนก็รอฟังคำชี้แจงจากปากเจ้าตัวว่าเกิดอะไรขึ้น ขณะเดียวกันก็มีคนดังอีกหลายคน ที่ถูกพูดถึง และโดนโยงในข่าวนี้ไปด้วย
ล่าสุด (7 สิงหาคม 2568) เฟซบุ๊ก Drama-addict ได้แชร์โพสต์จากเพจของรายการ "ช่องส่องผี" ซึ่งเคยเป็นดราม่า ถูกตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินบริจาคเมื่อหลายปีก่อน แต่ได้เคลียร์ตัวเองเรียบร้อยแล้ว พร้อมข้อความว่า "ทางรายการเขาฝากมา บอกว่า เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับหมอบี อย่าเอาไปโยงกัน และตอนนี้รายการก็พิสูจน์ที่โดนกล่าวหาตอนนั้นไปหมดแล้ว เขาว่างั้น"
"กรณีข่าวดังหลายปีก่อน ที่ช่องส่องผีโดนสอบเรื่องเงินบริจาค (ที่ช่องพิสูจน์แล้ว ไม่มีโกงดังข่าวที่ว่า) ใช้เวลานานกว่า 3 ปี ชื่อเสียงที่กำลังดัง ๆ กลายเป็นชื่อเสียทันที กลับมาลำบากจริง ๆ หลายสื่อขุด หลายประเด็นที่ไม่มีมูลออกมาแฉ #
ไม่ได้ว่า ว่าใครทำหรือไม่ทำนะคะ #เสพสื่อกัน #อย่าทำร้ายกัน #ถ้ามีหลักฐาน ให้โชว์ออกมาเลยดีกว่า คนจะได้ ไม่ถูกทำร้าย เพราะบางคน ด่าตามกระแส ดูทิศทางคอมเม้นท์ก็เยอะ (นักเลงคีย์บอร์ด) #เคยโดนมาก่อน
ช่องที่ตามมาทีหลังเลยไม่กล้าใช้บัญชีช่องรับบริจาคกัน ไปใช้บริการวัดคุ้นเคยเปิดบัญชีให้ แล้วเราถือบัญชีเอง #ระวังพุทธพาณิชย์รูปแบบนี้ #น่ากลัว
ตอนที่ช่องส่องผีเปิดบัญชีทำบุญ แยกออกมาใช้ชื่อตัวเอง รู้นะว่าเสี่ยงอะไรบ้าง ทั้งภาษี ทั้งหวั่นว่าจะโดนมองยังไง แต่เราใช้บัญชีเรา เพื่อให้เงินบุญที่ครอบครัวช่องส่องผีทำบุญ ส่งถึงวัดและนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์จริง ๆ เท่าที่ทำได้ เพราะเรา รู้ว่า #พุทธพาณิชย์ เป็นยังไง จะเห็นได้ว่ากลับมารอบนี้ ไม่ชวนทำบุญมากเท่าเก่า เพราะพระบริสุทธิ์ หายากจริง ๆ วัดที่รวยแล้วเราก็ไม่นิยม เน้นอยากให้ทำบุญกับพระปฏิบัติ สบายใจกว่า
ตอนด่าออกตัวแรง ตอนเค้าขอโทษสื่อเงียบทีเดียว ตอนนี้สื่อที่เปิดด่าปิดตัวไปเรียบร้อย ช่องส่องผียังยึดมั่นทำรายการเป็นธรรมทานเหมือนเดิม"
นอกจากนี้ทางเพจ ช่องส่องผี ยังได้แชร์ภาพคลิปข่าวที่รายการตนเองถูกโยงกับข่าวหมอบี พร้อมข้อความว่า "ขอความเป็นธรรม ให้เราได้ไหม #สื่อโยงมั่วไม่เลิก #ช่องส่องผีไม่โกง#ช่องส่องผี #โหนกระแส"