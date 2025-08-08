เพจครูวันดี เปิดยอด กบข. ทำงานมา 18 ปี เงินแตะ 7 หลัก เผยยอดหนี้สหกรณ์เท่าไร

เพจครูวันดี เปิดเงินออม กบข. หลังจากที่ทำงานมา 18 ปี ตอนนี้แตะ 7 หลักแล้ว โดยใช้การออม 27% คนชื่นชมทำได้ยังไงถึงได้เงินเยอะขนาดนี้ และเมื่อเปิดยอดหนี้สหกรณ์เป็น 0
หนึ่งในอาชีพที่มีภาพลักษณ์เกี่ยวกับสถานะการเงินที่ไม่ค่อยดี มีหนี้สินมากมาย หนึ่งในนั้นคือ อาชีพข้าราชการครู ซึ่งก็ไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงเหมือนกันว่าต้นตออยู่ที่จุดไหน
วันที่ 8 สิงหาคม 2568 เฟซบุ๊ก ครูวันดี ได้โพสต์เล่าเรื่องราวดี ๆ ที่เกิดขึ้นว่า ตนบรรจุมา 18 ปี เงินเดือนครูไม่เคยเหลือมาก แต่ก็ไม่เคยหยุดส่ง กบข. กระทั่งวันนี้ มีเงินออมทะลุ 1 ล้านแล้ว เหนื่อย แต่คุ้ม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ครูวันดี
กบข. คืออะไร
กบข. คือ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ที่บังคับให้ข้าราชการทุกคนต้องเข้าเป็นสมาชิก และเมื่อออกจากราชการ หรือ เกษียณอายุราชการ จะได้รับเงินก้อน กบข. และบำเหน็จหรือบำนาญจากส่วนราชการเจ้าสังกัด ซึ่งเงินก้อน กบข. เป็นส่วนผสมระหว่างเงินออมของสมาชิกกับ เงินสมทบและเงินชดเชยจากบำนาญจากรัฐ และผลประโยชน์จากการลงทุนที่ กบข. บริหารจัดการให้