รู้แล้ว ใครเป็นเจ้าของรถ MG ตกเหว โครงกระดูกอาจเป็นของใคร หายนาน 2 ปี
          รู้แล้ว ใครเป็นเจ้าของรถ MG ตกเหวที่พิษณุโลก และโครงกระดูกที่อยู่ในรถอาจเป็นของใคร เร่งตรวจสอบโดยด่วน ซึ่งรถหายตั้งแต่ปี 2566

ภาพจาก เฟซบุ๊ก พันธุ์ทิวา สัตยาพันธุ์

          จากกรณีที่พบรถ MG ตกเหว ไฟไหม้นานเป็นปี แต่ไม่รู้ว่าเป็นรถใครที่ จ.พิษณุโลก ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องตามหาเจ้าของรถ เพื่อหาว่าโครงกระดูกในรถเป็นของใคร


ภาพจาก เฟซบุ๊ก พันธุ์ทิวา สัตยาพันธุ์

          วันที่ 9 สิงหาคม 2568 เฟซบุ๊ก เล่าเรื่องเมืองสองแคว รายงานว่า มีพลเมืองดีให้ข้อมูล ผู้เสียชีวิตอาจเป็นชายวัย 50 ปี อาชีพนักดนตรี หายตัวตั้งแต่ตอนลอยกระทงปี 2567 ทำงานอยู่ที่ อบต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ และในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาก็ไม่มีคดีคคนหายในพื้นที่ สภ.ชาติกระการ แต่อย่างใด ดังนั้นจึงมั่นใจว่า ไม่น่าใช่คนในพื้นที่ ตอนนี้อยู่ระหว่างการติดต่อคนในครอบครัวบุคคลนั้นมาตรวจสอบยืนยันอัตลักษณ์อีกครั้ง

          ส่วนรถยนต์ MG อาจเป็นรถที่เคยปล่อยเช่าเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ป้ายทะเบียน 4ขจ-7354 กรุงเทพมหานคร มีหญิงสาวรายหนึ่งเป็นคนเช่าแบบรายวัน ไม่ได้นำรถกลับมาคืน และสัญญาณจีพีเอส ของรถก็หายไปตอนใกล้จุดเกิดเหตุ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก หน่วยกู้ภัยพิษณุโลก มูลนิธิประสาทบุญสถาน

          ขณะเดียวกัน นายนิโรจน์ จำปามูล เจ้าของรถคันดังกล่าว เข้ามาแจ้งความที่ สน.สายไหม ว่า ตนให้นางสาวรัตน์ชนก พงษ์ดี เช่ารถคันนี้ไป มีกำหนดส่งคืนรถวันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. แต่เมื่อถึงกำหนดก็ไม่เอารถมาคืน ไม่สามารถติดต่อหาสัญญาณจีพีเอสได้เลยตามที่นำเสนอข่าวไปแล้ว

          ตอนนี้ตำรวจเตรียมตัวสอบรายละเอียดตัวรถว่าเป็นคันเดียวกันหรือไม่ และโครงกระดูกที่พบเป็นของหญิงสาวที่เช่ารถหรือเปล่า

ภาพจาก เฟซบุ๊ก หน่วยกู้ภัยพิษณุโลก มูลนิธิประสาทบุญสถาน

ภาพจาก เฟซบุ๊ก พันธุ์ทิวา สัตยาพันธุ์

ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก เล่าเรื่องเมืองสองแคว






