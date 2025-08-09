HILIGHT
ลูกค้าผิดหวัง หมูทอดจับกัง โวยห่อมาแบบชุ่ย เจอร้านโพสต์สวนได้ใจเต็ม ๆ มายเซ็ตดี

 
          ลูกค้าผิดหวัง หมูทอดจับกัง แต่ห่อมาแบบชุ่ย งานนี้กระแสตีกลับ ร้านกลับมาโพสต์สวนจนโดนใจคน ทิ้งท้าย ถ้าคนชอบเป็น 100 แต่ไม่ชอบ 1 คน จะสนคนนั้นทำไม



          วันที่ 9 สิงหาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ได้สั่งอาหารเมนูหมูทอดจับกัง แต่สิ่งที่ร้านทำมาให้ เจ้าตัวไม่พอใจจนโพสต์ระบายไว้ดังนี้

          คำว่าจับกังในความหมายที่ผมเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็ก คือการได้อาหารในปริมาณที่มากเมื่อเทียบกับราคา (อาจจะข้าวเยอะหรือเส้นเยอะ) แต่ไม่ใช่การห่อมาแบบจับกัง ไม่ว่าจะร้านไหนที่ทำแบบนี้ ผมมองว่าชุ่ยทั้งหมด ตัวเลือกในการห่อสินค้าสมัยนี้มีมากมาย และอย่าลืมว่าคุณกำลังเพิ่มขยะพลาสติกโดยไม่จำเป็น 

          โพสนี้ผมแค่มายืนยันว่า ไม่ว่าจะลงรายละเอียดไว้แบบไหน มันก็คือความชุ่ยอยู่ดีครับแค่นั้น





ความเห็นชาวเน็ต ทัวร์ลงใส่ทันที

          ด้านชาวเน็ตมองว่า เจ้าของเรื่องนั้นออกอาการเยอะเกินไป ร้านทำแบบนี้ไม่ได้ผิดอะไร และการที่ด่าร้านว่าชุ่ย มันก็เป็นคำที่แรงมาก


ร้านคอมเมนต์ใต้โพสต์ เล่าในมุมมองตัวเอง ไม่แคร์

          เฟซบุ๊ก เอหนวด หมูทอดจับกัง เจ้าของร้านหมูทอดดังกล่าว มีการโพสต์ใต้คอมเมนต์เอาไว้ว่า สวัสดีครับ ผมเจ้าของร้านหมูทอดจับกังครับ

          ขายมา 7 ปี น้อมรับคำติชม ไม่ใช่ไม่เคยโดนว่าก็มีมาตลอด.. แต่เราก็ยังขายแบบนี้ ใส่เหมือน อาหารหมามั้งแหละใส่แบบนี้ จะประหยัดไปไหนแค่เพิ่มกล่องมันจะสักเท่าไรกัน...

          ต้องขออภัยด้วยนะครับ ที่ไม่อาจถูกใจได้ทุกคน...ใน App เราระบุชัดเจน ทุกค่ายว่า "ใส่ห่อเป็นถุง (ไม่ใส่กล่อง)" ไม่โทษลูกค้าครับอาจจะไม่เห็น ...บางคนด่าว่าเราแรงกว่านี้อีก..เราก็คิดว่า คนเราถูกเลี้ยงดูมาไม่เหมือนกัน ลูกค้าอาจจะไม่เคยกินข้าวแบบในถุงเลย บางคนเคยกินก็เลยไม่ว่าอะไร ...

          7 ปีที่ผ่านมา ลูกค้าผม ก็มีทุกระดับนะครับ

          รถซาเล้ง รถเมล์ สองแถว รถหรู หรือ รมต. บ้านใหญ่ก็มากิน ไม่ใช่แค่มาครั้งเดียวนะครับ เค้ามาซ้ำด้วย...

          หรือลูกค้าหน้าร้าน มาซื้อขอข้าวหมูทอดใส่กล่องครับ ผมก็จะบอกทันทีว่า ของเราไม่มีกล่องนะครับ มีช้อนมีถ้วยให้นะครับ ...อาจจะไม่ถูกใจใครบางคนต้องขออภัยจริง ๆ..แต่ถ้ายังถูกใจลูกค้าส่วนใหญ่ผมก็จะเป็น หมูทอดจับกังต่อไปยังภูมิใจนะครับ ...ขอบคุณทุก ๆ ท่านครับ

          แล้วสำหรับทุกท่านนะครับที่ยังไม่เข้าใจเรื่องราคา หน้าร้านผมขายเริ่มต้น 40 ส่วนหมูทอด+กระเพรา =50 GP ของแอพส่วนใหญ่ 32% + ส่วนลดค่าส่ง 10% = 42% ลองเอามาหัก 82 บาทดูนะครับ

          ส่วนเรื่องแพ็คเกจ ก็แล้วแต่คนนะครับ แล้วแต่ชอบ ผมขายมา 7 ปี ขายหมดทุกวัน ขายไม่ทันด้วย สำหรับ 1 คนไม่ชอบ แต่อีก 100 คนโอเค ผมจะสนคน 1 คนทำไมครับ






