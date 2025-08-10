ภาพเจ้าสาวนั่งเหม่อลอยไร้เจ้าบ่าว ทำคนถกเดือด น่าเห็นใจ แต่เจ้าสาวกลับโดนว่า

ภาพเจ้าสาวนั่งเหม่อลอยในงานแต่งงาน ไร้เงาเจ้าบ่าว ทำคนถกเดือด มีส่วนที่รู้สึกเห็นใจ แต่บางคนกลับตำหนิเจ้าสาว
ภาพจาก Facebook
งานแต่งงานควรจะเป็นวันแห่งความสุขและเต็มไปด้วยรอยยิ้ม โดยเฉพาะผู้เป็นเจ้าบ่าวและเจ้าสาว ทว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่งานแต่งงานแห่งหนึ่งในเวียดนาม กลับมีแต่เจ้าสาวที่นั่งเหม่อลอยอยู่เพียงลำพัง โดยไร้เงาเจ้าบ่าวเคียงข้าง และไม่ได้มาอยู่ในงานด้วย ภาพดังกล่าวจึงกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงบนโลกออนไลน์
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ Soha เผยว่า งานแต่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อที่ 2 สิงหาคม ที่ผ่านมา เจ้าสาวในภาพชื่อว่า โต จาง อายุ 35 ปี มาจากเมืองกาวบั่ง ส่วนเจ้าบ่าวของเธอ ซึ่งไม่ได้ปรากฏอยู่ในภาพชื่อว่า วู๊ ซวน หุ่ง อายุ 35 ปี อาศัยในเมืองท้ายเงวียน หลังจากนี้ถูกเผยแพร่ออกไปบนโซเชียล ก็ดึงดูดความสนใจของผู้คน เพราะดูเหมือนว่าเธอกำลังเศร้า หรือเป็นกังวลกับบางอย่าง ในขณะที่หลายคนเกิดความสงสัยว่าเจ้าบ่าวหายไปไหน
ภาพจาก Facebook
ภายหลังความจริงถูกเปิดเผยว่า ในวันงานแต่งงาน หลังจากต้อนรับแขกรอบแรกในพิธีตอนเช้า เจ้าบ่าวรู้สึกร้อนและไม่สบายตัว จึงกลับบ้านไปพักและอาบน้ำ เพื่อเตรียมตัวต้อนรับแขกชุดต่อไปที่จะมาร่วมฉลองที่ร้านอาหารในช่วงบ่าย แต่ในระหว่างอาบน้ำ เขารู้สึกหน้ามืดและปวดหัว จึงรีบไปนั่งพักและขอให้คนมาช่วยนวดให้ เมื่อรู้สึกดีขึ้นก็ออกไปยังงานเลี้ยง
แต่ปรากฏว่าตอนเวลาประมาณ 16.30 น. ขณะกำลังต้อนรับแขกที่ร้านอาหาร เจ้าบ่าวเริ่มรู้สึกไม่ปกติ รู้สึกหนาวสั่นทั้งที่อากาศภายนอกร้อนมาก เขาเกรงว่าหากยืนต่อไปจะล้ม จึงขอให้เจ้าสาวยืนต้อนรับแขกไป ส่วนเขาได้ตัดสินใจไปโรงพยาบาล โดยแพทย์แนะนำให้เขาพักรักษาและรอดูอาการที่โรงพยาบาลสักระยะ แต่หลังจากนั้นไม่นาน เขาก็ขอกลับไปร่วมงาน ทว่าเมื่อกลับไปถึงก็พบว่า แขกได้กลับไปจนหมดแล้ว
โดยเจ้าบ่าวเผยว่า ตอนที่เขารักษาตัวในโรงพยาบาล แบตเตอรี่โทรศัพท์ของเขาหมด เขาจึงไม่สามารถติดต่อภรรยาได้ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เจ้าสาวนั่งอยู่ในงานเลี้ยงงานแต่งงานด้วยความสับสนและกังวลอย่างมาก เพราะไม่รู้ว่าเจ้าบ่าวของเธอเป็นอย่างไรบ้าง
สำหรับประเด็นนี้ ทางเจ้าบ่าวได้ยอมรับว่า เป็นเพราะเขาเองที่ยืนยันบอกให้เจ้าสาวอยู่กับแม่ของเธอที่งานแต่งงาน เพื่อคอยต้อนรับดูแลแขก และบอกเหตุผลที่เจ้าบ่าวไม่สามารถมาปรากฏตัวได้ เนื่องจากแขกส่วนใหญ่ในงานแต่งงานเป็นคนรู้จักฝั่งเจ้าบ่าว หากไม่มีทั้งเจ้าสาวและเจ้าบ่าว งานแต่งงานก็อาจจะล่มได้
ทั้งนี้โชคดีที่งานแต่งงานในวันนั้นยังคงดำเนินไปได้ราบรื่น และหลังจากวันงานแต่งงานผ่านพ้นไป ทางเจ้าบ่าวและเจ้าสาวก็ได้ส่งคำขอบคุณและขอโทษไปยังแขกทุกคน โดยหวังว่าจะได้รับความเห็นอกเห็นใจต่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นในวันสำคัญของพวกเขา
ขอบคุณข้อมูลจาก Soha