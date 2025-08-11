HILIGHT
สาวเรียกรถ ไรเดอร์จอดขอให้ลงไปวิ่งก่อน ลูกค้าก็ยอมเหนื่อยช่วย งานนี้ต้องรอด !


          ลูกค้าเรียกรถไปส่ง จู่ ๆ ไรเดอร์ขอให้ช่วยลงไปก่อน เหตุเจอด่านตรวจ แต่คนซ้อนไม่มีหมวกกันน็อก ใจดียอมเหนื่อยช่วยเซฟค่าปรับ จนเป็นไวรัล 3.3 ล้าน

ไรเดอร์จอดขอให้ลูกค้าลงไปวิ่งก่อนเข้าด่าน
ภาพจาก TikTok @borisaa

          ทุกวันนี้เวลาเรียกวินหรือไรเดอร์เพื่อโดยสารไปถึงจุดหมายในเวลาเร่งด่วน บางทีเราอาจลืมมองข้ามเรื่องเล็ก ๆ อย่างหมวกกันน็อก นอกจากจะเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยแล้ว ถ้าโชคร้ายเจอด่านตรวจก็อาจจะงานเข้าได้เช่นกัน

          วันที่ 9 สิงหาคม 2568 ผู้ใช้ TikTok @borisaa ลงคลิปเหตุการณ์สุดพีค หลังกดเรียกรถโดยสารให้ไปส่ง แต่ระหว่างทางตนเองซึ่งเป็นผู้โดยสาร กลับต้องลงไปวิ่งกลางคันด้วยเหตุผลบางอย่าง

ไรเดอร์จอดขอให้ลูกค้าลงไปวิ่งก่อนเข้าด่าน
ภาพจาก TikTok @borisaa

ไรเดอร์จอดขอให้ลูกค้าลงไปวิ่งก่อนเข้าด่าน
ภาพจาก TikTok @borisaa

          จากคลิปเป็นช่วงที่ไรเดอร์ขอให้ผู้โดยสารลงจากรถก่อนชั่วคราว ซึ่งเธอเองก็ยอมที่จะช่วยลงรถให้ จากนั้นก็ทำการวิ่งไปเรื่อย ๆ จนเจอเข้ากับสาเหตุ เนื่องจากข้างหน้ามีด่านตรวจ ซึ่งไรเดอร์ก็ขี่รถเข้ามารอถูกตรวจอยู่ แต่ก็น่าจะรอดไม่โดนอะไร เพราะคนซ้อนที่ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกนั้นลงรถไปแล้ว ส่วนเจ้าของก็คลิปก็ยังอารมณ์ดี พูดทักทายกับตำรวจไม่ห่างจากไรเดอร์ที่เพิ่งลงรถมาอีกด้วย

ไรเดอร์จอดขอให้ลูกค้าลงไปวิ่งก่อนเข้าด่าน
ภาพจาก TikTok @borisaa

          เจ้าของคลิป ระบุข้อความไว้ว่า เมื่อไรเดอร์เจอด่านตรวจ บอกลูกค้า พี่ลงไปวิ่งก่อนนะครับ พร้อมแคปชั่นแซวด้วยว่า นั่งนานมันเมื่อย ลงไปวิ่งสัก 200 เมตร ก่อนนะพี่ ค่าปรับแพง

          คลิปนี้กลายเป็นไวรัล 3.3 ล้านวิว ซึ่งงานนี้ชาวเน็ตต่างเอ็นดูลูกค้าที่ยอมช่วยไรเดอร์ขั้นสุด จากเรียกรถจะได้นั่งสบาย ๆ  กลับกลายเป็นต้องออกกำลังกายแบบงง ๆ ซะอย่างงั้น ซึ่งต่อมา หนุ่มไรเดอร์ในคลิปก็ได้มาเมนต์แสดงตัว เผยเหตุผลที่ไม่ทิ้งลูกค้าหลังผ่านด่านตรวจ โดยระบุว่า "จะไห้ผมทิ้งได้ไง ยังไม่ได้เก็บเงินเลยครับพี่ ขอบคุณพี่มาก ๆ เลยนะครับ"

ไรเดอร์จอดขอให้ลูกค้าลงไปวิ่งก่อนเข้าด่าน

ไรเดอร์จอดขอให้ลูกค้าลงไปวิ่งก่อนเข้าด่าน

ไรเดอร์จอดขอให้ลูกค้าลงไปวิ่งก่อนเข้าด่าน

ไรเดอร์จอดขอให้ลูกค้าลงไปวิ่งก่อนเข้าด่าน

ไรเดอร์จอดขอให้ลูกค้าลงไปวิ่งก่อนเข้าด่าน

ไรเดอร์จอดขอให้ลูกค้าลงไปวิ่งก่อนเข้าด่าน



