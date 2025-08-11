HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ต๊ะ นารากร สรุปดราม่า พิธีกรบ่นทีมงาน มองต้นเรื่องหมายถึงใคร ชี้เรื่องนี้ไม่ควรเกิดขึ้น

          ต๊ะ นารากร วิเคราะห์ดราม่าพิธีกรบ่นทีมงานกลางรายการ ชี้ต้นเรื่องอาจไม่ใช่ หนุ่ม กรรชัย พร้อมย้ำปัญหาแบบนี้ไม่ควรเกิดในวงการสื่อ
ต๊ะ นารากร สรุปดราม่า พิธีกรบ่นทีมงาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นารากร ติยายน

          จากดราม่าในวงการสื่อ ประเด็นที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์เกี่ยวกับพิธีกรที่สั่งให้ทีมงาน insert ภาพแบบที่ต้องการในรายการสด โดยสะท้อนว่าเบื้องหลังคนทำงานนั้นไม่ได้ง่ายและรวดเร็วตามใจได้ขนาดนั้น จนต่อมา หนุ่ม กรรชัย ได้ออกมาโพสต์ว่า เห็นกำลังมีดราม่าเรื่องบ่นทีมงานออกอากาศ ก็คิดในใจ ตอนนี้ก็มีอยู่สองคน ไม่ตนก็ พุทธ พร้อมชี้แจงขั้นตอนการทำงานว่า ในแต่ละวันผ่านการประชุมแล้ว เลือกภาพแล้ว แต่ยังออกมาผิด ซึ่งคนที่รับผิดชอบคือตนเองที่เป็นพิธีกรและเจ้าของรายการ รวมทั้งเชื่อว่าการที่ตนบ่นไป ก็ยังดีกว่าไปไล่ทีมงานออก ที่สำคัญที่สุด คือคำว่า บ้านใครบ้านมัน

อ่านข่าว : หนุ่ม กรรชัย โต้ดราม่าพิธีกรบ่นทีมงาน คนบอกให้ลองมานั่งทำดู ล่าสุดคนโพสต์ตอบกลับ
ต๊ะ นารากร สรุปดราม่า พิธีกรบ่นทีมงาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นารากร ติยายน

          เกี่ยวกับเรื่องนี้ วันที่ 10 สิงหาคม 2568 ต๊ะ นารากร ติยายน ได้โพสต์แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊ก เชื่อว่าคนที่อ่านโพสต์นี้น่าจะอยากทราบว่าเธอมีความคิดเห็นอย่างไร เธอจะเขียนตรง ๆ ไม่ต้องปิดบังชื่อ ไหน ๆ พวกคุณก็รู้กันแล้วว่า ในวงการนี้ ใครเป็นใคร โดยระบุว่า 

          ฉันคิดว่าในโพสต์แรกคนที่เขียนระบายความในใจ ไม่ได้หมายถึงคุณหนุ่ม กรรชัย หรอก เขาน่าจะหมายถึงคุณพุทธ อภิวรรณ มากกว่า เพราะคุณพุทธมักจะต่อว่าทีมงานเบื้องหลังออกอากาศบ่อย ๆ (ตั้งแต่อยู่ช่องเดิมย่านฝั่งธนจนย้ายมาย่านเกษตร-นวมินทร์) โดยเฉพาะช่วงหลัง ๆ นี้ ได้ยินว่าหนักข้อมากขึ้น

          แต่พอคุณหนุ่มได้อ่านโพสต์ ก็อาจรู้สึกไม่สบายใจ เพราะในรายการโหนฯ เองก็เคยเกิดกรณีแบบนี้ และบานปลายถึงขั้นถูกฟ้องมาแล้ว คุณหนุ่มจึงเข้าไปคอมเมนต์อธิบาย และคาดว่าหลังจากนั้นคุณหนุ่มก็โทร. ไปเคลียร์กับคนต้นโพสต์ด้วยตัวเอง (ปกติคุณหนุ่มจะเป็นแบบนี้ เมื่อมีเรื่องไม่เข้าใจกัน เธอจะยกหูไปคุยด้วยตัวเอง)

ต๊ะ นารากร สรุปดราม่า พิธีกรบ่นทีมงาน
ภาพจาก โหนกระแส

          สำหรับฉันเองผู้เคยนั่งอยู่ในทุกตำแหน่งของงานข่าวทีวีมาแล้ว ฉันมองว่าดราม่าเรื่องนี้ไม่ควรเกิดขึ้น เพราะมันสะท้อนถึงความไม่เข้าใจในบทบาทของคนทำงาน งานข่าวทีวีมี 2 ส่วนหลัก ๆ ที่มีความสำคัญเท่าเทียมกัน คือ 1. คนเบื้องหน้า 2. คนเบื้องหลัง

          ในสถานการณ์นี้คนต้นโพสต์ระบายความรู้สึกของคนเบื้องหลัง ตำแหน่งนี้จะนั่งอยู่ในห้องควบคุมการออกอากาศ และสื่อสารกับคนเบื้องหน้าผ่านอินเตอร์คอม เรียกรวม ๆ ว่า play out ภาพทุกภาพ คลิปทุกคลิป เสียงทุกเสียง ที่ออกอากาศจะผ่านจากคนเบื้องหลังที่นั่งในห้องนี้

          ส่วนคนเบื้องหน้า มีหน้าที่นำเสนอเรื่องราวทั้งหมดที่เตรียมไว้ออกไปสู่ผู้ชมอย่างราบรื่นที่สุด ใช้คำว่า "ราบรื่น" เพราะความจริงก็คือ การออกอากาศรายการข่าวเป็นรายการสด แม้จะมีการเตรียมสคริปต์ไว้ก่อนแล้ว แต่เมื่อถึงเวลาออกอากาศสด ๆ ย่อมต้องมีเรื่องที่แทรกเข้ามา หรือเรื่องที่ไม่คาดคิด ไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนอยู่แล้ว

          หน้าที่ของคนเบื้องหน้าคือ เมื่อมีเหตุการณ์ใด ๆ เข้ามาต้องควบคุมสถานการณ์ให้ได้ และนำเสนอเนื้อหาอย่างครบถ้วน ไม่ใส่อารมณ์ความรู้สึกส่วนตัว เพราะข่าวคือ Fact ไม่ใช่ Emotional แม้คนเบื้องหลังจะผิดพลาด insert ภาพผิด /เพลย์คลิปผิด / ไม่เบลอหน้าคน ฯลฯ คนเบื้องหน้ามีหน้าที่ต้องทำให้รายการทั้งหมด "ราบรื่น" ไม่ใช่ให้ผู้ชมต้องมาสะดุดกับอารมณ์ที่สะท้อนออกมาทางคำพูดของคนเบื้องหน้า

ต๊ะ นารากร สรุปดราม่า พิธีกรบ่นทีมงาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พุทธ อภิวรรณ

          ในกรณีทั้งคุณหนุ่ม และคุณพุทธ ทั้งสองคนไม่ใช่แค่คนเบื้องหน้า แต่ทั้งคู่คือ "หัวหน้า" ของคนเบื้องหลังทั้งหมด คือคนที่สามารถให้คุณให้โทษต่อคนทำงานเบื้องหลังได้ เมื่อคุณเป็นหัวหน้า คุณต้องรับผิดชอบทั้งหมดทั้งรายการ เมื่อลูกน้องทำผิดคุณก็ตักเตือน ตักเตือนแล้วยังผิด ก็ต้องคาดโทษ แต่ถ้าผิดอีก ก็ต้องลงโทษ ทั้งหมดนี้ต้องทำในที่ประชุมทีมงาน หรือเรียกมาต่อว่าส่วนตัว ไม่ใช่ต่อว่าออกอากาศให้ผู้ชมรับรู้ปัญหาของทีมงานไปด้วย

          สุดท้ายแล้ว เมื่อรายการเกิดความผิดพลาดจากคนเบื้องหลัง คนที่เป็นหัวหน้า จะต้องรับผิดชอบทุกอย่างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และไม่ควรมีข้ออ้างใด ๆ ด้วย



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ต๊ะ นารากร สรุปดราม่า พิธีกรบ่นทีมงาน มองต้นเรื่องหมายถึงใคร ชี้เรื่องนี้ไม่ควรเกิดขึ้น โพสต์เมื่อ 11 สิงหาคม 2568 เวลา 20:38:59
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ปราสาทตาเมือนธม เที่ยววันแม่ ไทย กัมพูชา รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ว่างงานประกันสังคม วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิทัย รัตนากร วันหยุดเดือนสิงหาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ วันแม่แห่งชาติ 2568 กองกำลัง BHQ คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปราสาทตาควาย เงินเดือนข้าราชการ 2568 ปฏิทิน 2568 ร.31 เที่ยวไทยคนละครึ่ง 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย