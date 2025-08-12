HILIGHT
ลุงหอบเงินเกือบล้าน เทกองข้างถนน ประกาศแจกฟรี แต่ไม่มีใครกล้าหยิบ ที่แท้เกิดอะไรขึ้น

          ลุงหอบเงินเกือบล้านมากองข้างถนน ประกาศแจกฟรี แต่ไม่มีใครกล้าหยิบ กลายเป็นเหตุประหลาดที่ถูกแชร์สนั่น ตำรวจเผยแล้วเกิดอะไรขึ้น 

ลุงแจกเงิน
ภาพจาก Weibo

          วันที่ 9 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ ifeng รายงานเหตุการณ์แปลก ๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ภายในเมืองซูจี มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน เมื่ออยู่ ๆ ก็มีชายสูงวัยสวมชุดคล้ายเครื่องแบบ หอบเงินปึกใหญ่มาเทไว้ข้างถนน พร้อมประกาศแจกเงินให้คนที่ต้องการ แต่กลับไม่มีใครกล้าเข้าไปหยิบ และไม่มีใครรู้ว่าคุณลุงทำแบบนี้ไปทำไม 

          โดยจากคลิปที่ถูกโพสต์เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม เผยให้เห็นลุงรายนี้ หอบถุงพลาสติกสีดำใบใหญ่เดินมาหยุดบริเวณข้างถนน ใกล้ ๆ ตลาดขายผักในเมือง จากนั้นเขาก็เทเงินในถุงออกมากองไว้ตรงหน้า มองผ่าน ๆ พบว่ามีเงินเป็นสิบปึก ทำให้ผู้คนต่างก็งุนงง

ลุงแจกเงิน
ภาพจาก Weibo

          เมื่อสังเกตดูชุดของลุงคนนี้ พบว่าคล้ายกับเครื่องแบบอะไรสักอย่าง และยังห้อยป้ายที่ระบุชื่อสถานีตำรวจไว้ด้วย เมื่อมีคนเข้ามาถามว่า "เงินมีทั้งหมดกี่หมื่นเนี่ย" ลุงก็ตอบกลับไปว่า เงินกองนี้มีจำนวน 200,000 หยวน (ราว 901,000 บาท) และย้ำว่า "ถ้าคุณต้องการก็เข้ามาหยิบไปเลย"

          ทั้งนี้ ผู้โพสต์คลิปเผยว่าเงินที่อยู่ตรงหน้าคุณลุงนั้นเป็นเงินจริง ๆ แต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปหยิบเลยสักคน 

ลุงแจกเงิน
ภาพจาก Weibo

          กระทั่งเช้าวันที่ 9 สิงหาคม เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเผยกับนักข่าวว่าได้ทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นและเงินเหล่านั้นเป็นเงินจริงหรือไม่ 

ลุงแจกเงิน
ภาพจาก Weibo

          ท้ายที่สุด ทางตำรวจเผยว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปยังที่เกิดเหตุในวันดังกล่าวแล้ว พบว่าลุงคนนี้อาศัยอยู่ในละแวกนั้น และมีปัญหาทางจิต ก่อนหน้านี้ก็มักจะขี่จักรยานไปตามถนนอยู่บ่อย ๆ แต่ไม่เคยนำเงินมากองไว้ข้างถนนแบบนี้ ส่วนป้ายที่มีชื่อสถานีตำรวจนั้น ก็เป็นป้ายที่เขาทำขึ้นเอง ไม่ใช่ของจริงแต่อย่างใด

ขอบคุณข้อมูลจาก ifeng


Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย