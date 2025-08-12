ปวิน ฉะ แพรรี่ ปมโชว์รายได้ ดราม่า ไทย-กัมพูชา เจ้าตัวสวนกลับไม่ต่างกันเลย

อ.ปวิน วิจารณ์แรง แพรรี่ กรณีโชว์รายได้จากเฟซบุ๊ก ปมขัดแย้งไทย-กัมพูชา ก่อนเจ้าตัวสวนทันควัน พร้อมโต้กลับพฤติกรรมอีกฝ่ายเป็นชุด ๆ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pavin Chachavalpongpun
วันที่ 12 สิงหาคม 2568 ศ.ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ อาจารย์สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต แชร์โพสต์ของ แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร พร้อมกับวิจารณ์ถึงเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม กรณีโพสต์เปิดรายได้จากเฟซบุ๊ก เป็นเงิน 17,100 ดอลลาร์ (ราว 5.5 แสนบาท) ช่วง 28 วัน ที่ผ่านมา โดยระบุนำนองว่า รายได้นี้มาจากการด่าผู้นำและโฆษกของกัมพูชา ตลอดเดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้ต่อมาทาง แพรรี่ ทำการลบโพสต์ดังกล่าวออกไปแล้วนั้น
ศ.ดร.ปวิน ระบุว่า เห็นโพสต์นี้แล้วก็ต้องส่ายหัว ในขณะที่สงครามผลิตผู้เสียชีวิตจำนวนมาก อินฟลูฯ หลายคนอวดรายได้จากการโหมไฟชาตินิยมและความเกลียดชัง น่าจะคิดถึงหัวอกครอบครัวที่ต้องสูญเสียบ้าง
ดิฉันคิดว่า อินฟลูฯ ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม ดิฉันไม่ได้เรียกร้องให้พวกเขาเป็นนางงามสันติภาพ แต่อินฟลูฯ ที่มีผู้ตามจำนวนมากสามารถหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่ปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังหรือดูถูกเหยียดหยามชาติอื่น ๆ อินฟลูฯ ควรส่งเสริมให้ผู้ติดตามมีความเข้าใจที่รอบด้านและเปิดกว้างต่อวัฒนธรรมที่แตกต่าง และควรเป็นตัวอย่างในการใช้เหตุผลมากกว่าความสะใจ แต่นี่กลับกลายเป็นว่า คนตายมากขึ้น สามารถปั่นกระแสให้สูงต่อไปได้ พร้อม ๆ กับตัวเลขในบัญชี
แพรรี่ ชี้แจงดราม่า พร้อมโต้กลับถึงพฤติกรรมอีกฝ่าย ชอบด่าคนอื่นไม่ต่างกัน
จากนั้น แพรรี่ ไพรวัลย์ โพสต์ภาพข้อความดังกล่าวจาก ศ.ดร.ปวิน โดยตั้งคำถามกลับว่า อีกฝ่ายนั้นเป็นคนที่ไม่เคยด่าใครจริงหรือไม่ ซ้ำยังไม่เปิดให้คนอื่นไปคอมเมนต์ ชี้แจงว่า โพสต์ที่เปิดรายได้นั้นเป็นการลงแบบขำ ๆ ยืนยันว่าที่ตนเองต้องต่อว่าผู้นำและโฆษกของกัมพูชา เพราะอีกฝ่ายนั้นชอบปล่อยข่าวปลอมและใส่ร้ายประเทศไทย ซึ่งตนก็ด่าแค่ผู้นำ ไม่เคยไปซ้ำเติมประชาชนของประเทศเพื่อนบ้าน มองว่าสิ่งที่ ศ.ดร.ปวิน นำโพสต์ไปแขวนก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่ต่างกันกับคนอื่น ๆ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร
โพสต์ของ แพรรี่ ไพรวัลย์ ระบุว่า หล่อนนี่คือไม่ด่าใครเลย ใช่ไหมคะ ปวิน หล่อนก็ด่าเกือบทุกคนที่มีความเห็นตรงข้ามกับหล่อนเหมือนกันนั่นแหละค่ะ แล้วก็ไม่ค่อยจะต่างกับดิฉัน ตรงที่ไม่เปิดให้ใครเข้าไปแสดงความคิดเห็นในเฟซบุ๊กของหล่อนเหมือนกัน
เอาจริง ๆ แคปชั่นเนี่ย ดิฉันก็โพสต์เอาฮานะคะ เพราะปกติดิฉันก็ลงคอนเทนต์ทั่วไป ทั้งให้ความรู้ ทั้งสนุกสนาน ตลกโปกฮา แล้วก็มีรายได้จาก Facebook ส่วนหนึ่งอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเดือนนี้ ดิฉันด่าอีวุ้นเส้นกับอีมาลีเยอะหน่อย แล้วก็ต้องด่ามันจริง ๆ แหละค่ะ เพราะมันคืออาชญากรสงคราม มันคือเจ้าพ่อกับเจ้าแม่ Fake News ที่ปล่อยข่าวทั้งโกหกคนเขมร โกหกคนทั้งโลก ทั้งใส่ความประเทศซึ่งดิฉันเกิดและอาศัยอยู่ตอนนี้
คือก่อนจะเรียกร้องความสุภาพจากใคร เรียกร้องจากตัวหล่อนก่อนเลยค่ะ หรือหล่อนจะปฏิเสธว่าหล่อนไม่ใช่อินฟลูฯ ในหลาย ๆ โพสต์ที่ดิฉันพูดถึงกรณีของการปะทะกัน ดิฉันพยายามจะพูดถึงประเด็นของการสั่งการจากผู้นำประเทศ ประเด็นของการรุกราน และความจำเป็นในการต้องปกป้องอธิปไตยของประเทศ คนเขมรหลายคน เขายังออกมาพูดเพื่อประเทศของเขา ดิฉันก็ต้องพูดเพื่อประเทศของดิฉันค่ะ แค่นั้นเลย
ถ้าหล่อนจะมองว่าดิฉันเป็นชาตินิยม ดิฉันก็จะไม่ประดิษฐ์ประดอยคำพูดสวยหรูอะไรในการปฏิเสธหรอกนะคะ ดิฉันขอยอมรับอย่างเต็มหัวใจว่า ใช่ค่ะ เพราะดิฉันเป็นคนซึ่งมีประเทศให้อยู่อาศัย และโคตรเหง้าบรรพบุรุษดิฉันก็อยู่ตรงนี้
มีหลายโพสต์ที่ดิฉันช่วยนำเสนอแง่มุมของความเห็นใจ เช่น การอย่าทำร้ายคนงานเขมรที่เข้ามาทำงานในประเทศของเรา แต่หล่อนก็ไม่เลือกเอาไปแขวน เพราะหล่อนก็รู้ดีว่าการเลือกประเด็นแบบไหนไปแขวน จะทำให้คนสนใจเข้าไปคอมเมนต์และเข้าไปด่า หล่อนก็ไม่ได้ต่างจากคนอื่น ๆ หรอกค่ะ
ขี้เกียจพูดกับหล่อนแล้ว แต่ดิฉันชอบคอมเมนต์นี้ ขออนุญาตแปะไว้ให้หล่อนอ่านก็แล้วกัน
เวลาที่อาจารย์ด่าคนอื่น ก็ด่าฉ่ำเหมือนกันนะ แพรรี่เขาไม่ได้บูลลี่ประชาชนชาวเขมรสักหน่อย เขาด่า ฮุน เซน กับมาลี (ตัวบุคคล) ใครก็ด่าทั้งนั้นแหละ เขาเกลียดเขาก็ด่า การด่าวุ้นเส้น ไม่ได้เท่ากับบูลลี่เกลียดคนเขมรนี่ต่อให้เป็นทรัมป์ ปูติน เนทันยาฮู คนไทยด่าหมดนั่นล่ะ ถ้าได้เกลียด ว่าไหมล่ะ
คงไม่ต้องให้อธิบายมั้ง ว่าทำไมถึงเกลียด
อาจารย์ก็โลกสวยดี คนเขมรโดนวุ้นเส้นฝังสมองให้เกลียดไทยตั้งแต่สมัยไหนแล้ว มันก็ต้องมีกระตุกสติกันบ้างล่ะ หรือจะต้องเอาแบบอาจารย์ ? ไทยต้องเป็นสุภาพบุรุษไม่ตอบโต้ ถึงแม้เขาจะทำผิดหลักมนุษยชน ยิงพลเรือนประเทศอื่น อย่าไปด่าบูลลี่ประเทศอื่น ถึงแม้เขาจะหาเรื่องยิงมั่ว ให้ฝั่งเขาเล่นปั่นข่าวปลอมไปเรื่อย ไม่ด่าไม่บูลลี่ ด่าบูลลี่แต่คนไทยด้วยกันเองก็พอ ถึงจะประเสริฐ จะเอาแบบนี้จริง ๆ เหรอ