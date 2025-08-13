ย้อนคดีประหลาด เด็กฝึกงาน NASA ขโมยหิน 680 ล้าน เพราะอยากแซ่บบนดวงจันทร์

ย้อนเรื่องราวคดีสุดประหลาด เด็กฝึกงาน NASA ขโมยหินจากดวงจันทร์มูลค่า 680 ล้าน เหตุเพราะอยากมีเซ็กส์บนดวงจันทร์
ภาพตัวอย่างหินจากดวงจันทร์ที่จัดแสดงใน Space Center Houston ในสหรัฐฯ
ภาพจาก Mariusz Lopusiewicz / Shutterstock.com
วันที่ 12 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ LADbible เผยเรื่องราวคดีสุดแปลกประหลาด ย้อนกลับไปเมื่อ 23 ปีก่อน ในเดือนกรกฎาคม 2545 แธด โรเบิร์ตส์ (Thad Roberts) อดีตนักศึกษาฝึกงานขององค์กรนาซา (NASA) ซึ่งในขณะนั้นอายุ 24 ปี ได้คิดแผนการโจรกรรมครั้งใหญ่ที่ไม่มีใครคาดคิด โดยการขโมยหินและอุกกาบาตจากดวงจันทร์จากศูนย์อวกาศ ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 680 ล้านบาท) และเหตุผลเบื้องหลังในการก่อเหตุครั้งนี้ยิ่งทำให้หลายคนตกตะลึงไปตาม ๆ กัน
หินและอุกกาบาตจากดวงจันทร์ที่ตกเป็นเป้าหมายดังกล่าวได้มาจากทุก ๆ ภารกิจอะพอลโล ซึ่งถูกจัดแสดงไว้ที่ Space Center Houston ศูนย์อวกาศจอห์นสันของนาซา (NASA) ในเมืองฮุสตัน รัฐเทกซัส สหรัฐฯ โดยมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 21 ล้านดอลลาร์
ในระหว่างนั้น โรเบิร์ตส์ได้ชวน ทิฟฟานี ฟาวเลอร์ เพื่อนฝึกงานที่ NASA และมีสัมพันธ์ลึกซึ้งด้วยกัน มาร่วมแผนการ ซึ่งเธอก็ได้ตกลง อีกทั้งยังมี เช ซอร์ เด็กฝึกงานอีกคนเข้ามาร่วมด้วย โดยทั้ง 3 คนได้ใช้บัตรประจำตัวแอบเข้าไปในศูนย์อวกาศ และขโมยหินและอุกกาบาตจากดวงจันทร์ไปทั้งตู้เซฟ ก่อนที่โรเบิร์ตส์และฟาวเลอร์จะขับรถไปเมืองออร์แลนโด ในรัฐฟลอริดา เพื่อพบกับผู้ซื้อตามนัดหมาย
อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการเดินทางไปนั้น โรเบิร์ตส์ได้มีเซ็กส์กับฟาวเลอร์ โดยนำหินจากดวงจันทร์บางส่วนใส่ไว้ใต้ผ้าห่มบนที่นอน เพื่อที่เขาจะได้รู้สึกว่า "กำลังมีเซ็กส์บนดวงจันทร์" ทว่าหลังจากนั้นไม่นาน แผนการประหลาดนี้ก็พบจุดจบ เมื่อทั้งสองไปยังจุดนัดหมายกับผู้ซื้อ แต่สุดท้ายกลับเป็นเจ้าหน้าที่ FBI ที่ปลอมตัวมา และแสดงตัวเข้าจับกุมตัวในที่สุด
โรเบิร์ตส์ถูกตัดสินจำคุกในเรือนจำของรัฐบาลกลางเป็นเวลา 8 ปี ในขณะที่ฟาวเลอร์และซอร์ ถูกกักบริเวณในบ้านเป็นเวลา 180 วัน และทำงานบริการชุมชน 150 ชั่วโมง
นิก แนนซ์ เจ้าหน้าที่ FBI รายหนึ่งกล่าวด้วยความรู้สึกประหลาดใจว่า โรเบิร์ตส์เป็นนักเรียนที่ฉลาด และมีแรงบันดาลใจมาก หนึ่งในเป้าหมายของเขาคือการเป็นนักบินอวกาศ เขามีโอกาสได้ร่วมงานกับ NASA และกำลังก้าวไปสู่เป้าหมายนั้น ไม่คาดคิดว่าเขาจะมาก่อเหตุเช่นนี้
อย่างไรก็ตาม โรเบิร์ตส์กล่าวว่า เขาไม่ได้คิดแผนการนี้เพราะต้องการใช้เงินมหาศาล แต่อ้างว่าจะให้ทุนสนับสนุนวิทยาศาสตร์ที่อาจเปลี่ยนแปลงโลกได้ รวมไปถึงปณิธานสุดพิลึกเกี่ยวกับการมีเซ็กส์บนดวงจันทร์
"สิ่งที่เราทำมันมากกว่าเรื่องการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ แต่มันคือการมีเซ็กส์บนดวงจันทร์ และไม่มีใครเคยมีเซ็กส์บนดวงจันทร์มาก่อน ผมคิดว่าเราพูดแบบนั้นได้" โรเบิร์ตส์ กล่าว
หลังถูกจับโรเบิร์ตส์ยังได้สารภาพว่า ตอนเรียนมหาวิทยาลัย เขาเคยขโมยกระดูกไดโนเสาร์และฟอสซิลจากพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ ในซอลต์เลกซิตี รัฐยูทาห์ หลังจากชดใช้ความผิด โรเบิร์ตส์พ้นโทษในปี 2551 ซึ่งก่อนกำหนด 2 ปี และไม่ได้พบกับผู้ร่วมก่อเหตุอีก
ปัจจุบันโรเบิร์ตส์ทำงานเป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎีในสถาบันวิจัยเอกชนแห่งหนึ่ง พร้อมตั้งเป้าจะเดินทางสู่อวกาศ เขาได้เขียนต้นฉบับงานวิจัยกว่า 700 หน้า อธิบายแนวคิดเรขาคณิตใหม่ของโครงสร้างกาลอวกาศ จนพัฒนาเป็นทฤษฎีควอนตัมสเปซ หนึ่งในรูปแบบของทฤษฎีสุญญากาศของเหลวพิเศษ ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีโน้มถ่วงเชิงควอนตัม (Quantum Gravity) นอกจากนี้ยังทำงานเป็นวิทยากร สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนกล้าทำตามฝันและสนับสนุนผู้อื่นให้สำเร็จในเป้าหมาย
"ผมออกจากคุกพร้อมกับสิ่งที่มีค่ามากกว่าตู้เซฟที่เต็มไปด้วยหินดวงจันทร์" โรเบิร์ตส์ กล่าว
ขอบคุณข้อมูลจาก LADbible